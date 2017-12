Confira classificados na fase eliminatória do Prêmio Visa A fase eliminatória do 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Compositores fechou com brilho e substância artística renovadora, nesta quarta-feira, no Teatro do Sesc Vila Mariana. Partindo de referências bem assimiladas e confiantes nos próprios talentos, os responsáveis por injetar ares de novidade no programa foram o jovem paulistano Danilo Moraes e o niteroiense Fred Martins, que contaram com o apoio das maiores torcidas da noite. Até quem os conhecia dos CDs - o homônimo de Danilo (2003), "Janelas" (2001) e "Raro e Comum" (2005), de Fred - se surpreendeu com a qualidade das performances e como a fluência das canções registradas nos discos progrediu ao vivo. Como o paraibano João Linhares, ambos estão entre os 12 semifinalistas escolhidos pelo júri formado por Ná Ozzetti, Nelson Ayres, Arrigo Barnabé, Paulo César Pinheiro e Arthur Nestrovski. Apesar de ganhar um pouco mais de evidência só nesta década, Fred, como demonstrou no breve panorama apresentado, já tem consideráveis obras de referência. Causou impacto ao encerrar o set com "Tempo afora", acentuadamente latina, que ganhou registro marcante de Ney Matogrosso & Pedro Luís e A Parede. Fred já tinha começado bem com a bela "Novamente", também gravada por Ney, que cantou em duo com ele na faixa-título do CD "Raro e Comum", igualmente bem executada pelo autor e uma banda coesa formada por violão, guitarra, baixo e bateria. Bom cantor além de compositor, Danilo também fez uma apresentação redonda, acompanhado de outros músicos notáveis, com destaque para o acordeom de Toninho Ferragutti. Abriu o roteiro sozinho ao violão com "Desafio", fisgando a platéia sem grande esforço. Espirituoso, manteve a competência, com o volume encorpado dos arranjos com a banda, nas parcerias com o pai Wandi Doratiotto ("Me Conta") e Ricardo Teté ("Sempiterno"), o mesmo de "Contabilidade", que lhe deu a vitória no festival da TV Cultura do ano passado. Ganhou mais relevo no fim com a tocante "Mano" (dele e Chico César), de acento nordestino. Transitando do violoncelo ao violão, João Linhares também se defendeu com bons elementos de letra e melodia, acompanhado de jovens músicos que são base da Orquestra Tom Jobim, da qual ele é regente assistente. A estrutura familiar de algumas canções remete a Chico César. Com variação rítmica, de andamento e de tema, "Armazén" abriu a apresentação dando a impressão de juntar duas peças em uma. Apesar de derrapar na romântica "Só Amor É Amor", ele recuperou o fôlego com "Coca Bola", de trocadilho lúdico em ritmo de embolada. O sambista carioca Luiz Carlos da Vila, o único da noite que não se classificou, trouxe bons sambas, em arranjos apropriados e sem risco. "Viemos aqui mostrar o que a gente fez e o que a gente anda fazendo", disse antes de passar o microfone a Luiza Dionízio e Moysés Marques, que interpretaram com convicção "Braços de Lã" e "Profissão", respectivamente. Carismático, Luiz voltou para defender as duas finais, "Pagode de Mesa" e "Então Leva", que o público acompanhou na palma da mão e emendou em vigorosos aplausos. Não levou, mas valeu. A seguir, a lista em ordem alfabética: Como prometido, a organização do Prêmio Visa enviou carta a João Donato e Lysias Ênio, pedindo que reconsiderassem a decisão de retirar sua candidatura do concurso. Lysias respondeu, manifestando-se favorável a permanecer na disputa. Acabou entre os 12 escolhidos para a fase semifinal, que começa no dia 30 no Sesc Vila Mariana. Alzira e Arruda André Abujamra Danilo Moraes Fred Martins João Donato e Lysias Ênio João Linhares Kristoff Silva Lucina Mário Sève Vitor Santana Wilson Moreira