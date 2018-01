Confira cinco shows que vão agitar os palcos do País

Os brasileiros terão um fim e começo de ano movimentado na música. Diversos artistas internacionais desembarcam nas principais capitais do País trazendo novidades e coisas antigas que prometem agradar os mais saudosos. Veja alguns dos principais artistas que desembarcam por aqui até o começo de 2015:

Paul McCartney confirmou em seu site oficial a realização de três shows no País. Ele deve tocar músicas de seu último disco, New, trabalho que já tem um ano e nem é tão novo, mas também costuma dedicar metade do seu set às canções dos Beatles. Uma boa pedida para os nostálgicos da banda inglesa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo - Allianz Parque. Dia 25/11. R$ 220 a R$ 700.Ingressos: 5ª (16/10), a partir de 6h, pré-venda exclusiva para fãs cadastrados - www.tudus.com.br 6ª (17/10), 7h, venda geral pelo mesmo site. A turnê Out There ainda vai passar por Vitória e Brasília.

Ouça a playlist de Paul McCartney na rádio Eldorado

Arctic Monkeys se tornou uma das maiores bandas depois de seu último disco, AM. Eles foram a principal atração do Festival Glastonbury na Inglaterra em 2013, e agora chegam ao Brasil para mostrar sua fase mais elaborada que se distancia um pouco da guitarra acelerada na esteira do The Strokes do começo da carreira. A abertura fica por conta da banda sueca The Hives.

São Paulo - Arena Anhembi. Dia 14/11. R$ 110 a R$ 480. Rio de Janeiro - Arena HSBC. 15/11. R$ 110 a R$ 380 . Ingressos www.livepass.com.br

Foo Fighters só vem ao Brasil em janeiro do ano que vem, mas quem quiser ir ao show já pode quebrar o cofrinho. Os ingressos estão à venda e a banda deve agradar os fãs com o novo trabalho que também virou documentário, Sonic Highways. Os ingleses do Kaiser Chiefs e os brasileiros do Raimundos ficam encarregados da abertura.

São Paulo - Morumbi. Dia 23/01. R$ 110 a R$ 640. Rio de Janeiro - Maracanã. 25/01. R$ 100 a R$ 600 . Belo Horizonte - Mega Space. Dia 28/01. R$ 150 a R$ 600. Porto Alegre - FIERGS. 21/01. R$ 110 a R$ 450. Ingressos www.ticketsforfun.com.br

Kings of Leon traz seu rock sulista para festival que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. Os americanos passaram a fazer um show grandioso depois de estourar com o disco Only by the night. Eles terão a companhia de Paramore, MGMT e dos mineiros do Skank (em São Paulo) e Frejat (no Rio).

São Paulo - Campo de Marte. Dia 01/11. R$ 112 a R$ 550. Rio de Janeiro - Apoteose. 08/11. R$ 100 a R$ 500. Ingressos www.tudus.com.br

Jake Bugg se tornou sensação na Inglaterra com apenas 18 anos. O menino prodígio chegou a ser comparado com Bob Dylan e já tem dois discos lançados. Essa é a segunda vez que ele aterriza em solo brasileiro, tendo participado do festival Lollapalooza no primeiro semestre. Em sua primeira passagem, ele não conseguiu levantar os fãs que muitas vezes vão a um festival para ver outras bandas. Quem sabe agora ele terá um público mais familiarizado com seu trabalho.

São Paulo - Citi Bank Hall. Dia 27/11. R$ 75 a R$ 300. Rio de Janeiro - Citi Bank Hall. 28/11. R$ 75 a R$ 300. Porto Alegre - Pepsi On Stage. 25/11. R$ 50 a R$ 200. Ingressos www.ticketsforfun.com.br