Confira alguns vídeos memoráveis de Elis Regina, que faria 70 anos neste 17 de março

Neste 17 de março, Elis Regina faria 70 anos. Considerada uma das maiores cantoras brasileiras, a Pimentinha, como era conhecida, gravou inúmeras músicas de diversos compositores.

Em sua voz várias canções se fizeram eternas, como não lembrar de sua interpretação para Madalena, Como Nossos Pais, O Bêbado e o Equilibrista, Águas de Março e tantas outras. Dentros das comemorações dessa data, lançamento do site oficial da cantora (www.elisregina.com.br) e também do livro Elis Regina - Nada Será como Antes, do jornalista do Estado, Julio Maria, que será nesta terça, 17, às 18h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Para lembrar Elis ou apresentá-la aos que ainda não a conhecem, aqui algumas gravações, em vídeo. Confira: