Confira a programação do Festival de Campos do Jordão

O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão 2009 começa neste sábado, 4, às 21 horas, com concerto da Osesp no Auditório Cláudio Santoro (Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662.2334, capacidade: 852 lugares). O preço do ingresso para o concerto de abertura do evento é R$ 80.

Sábado, 04, às 21h no Auditório Cláudio Santoro: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp)

Victor Pablo Pérez (regente) e Maria Bayo (soprano)

Repertório - Georges Bizet Carmen (Seleção da Suite no. 1), Joseph Canteloube Chants d'Auvergne (Bailèro e La Deláïssàdo), Leo Delibes (Les filles de Cadix), Georges Bizet L'Arlesiénne (Seleção da Suite nº 2) e Maurice Ravel (Bolero)

Domingo, 05 , às 12h30, na Praça do Capivari: Orquestra Sinfônica Jovem do Estado

João Maurício Galindo (regente) e Antonio Lauro Del Claro (solista)

Repertório - Franz Joseph Haydn (Sinfonia no. 99 em Mi Bemol maior), Camille Saint-Saëns (Concerto no. 1 para Violoncelo e Orquestra em Lá menor), Heitor Villa-Lobos (Três Cirandas) e Darius Milhaud (Scaramouche)

Domingo, 05, Às 15h30, na Igreja Santa Terezinha (Rua Thadeu Rangel Pestana, 662 - Abernéssia - Tel: (12) 3662.1740) - Coro de Câmara da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Naomi Munakata (regente)

Repertório - Maurice Duruflé (Ubi caritas), Francis Poulenc (Exultate Deo) André Caplet (O Salutaris hostia), Heitor Villa-Lobos (Ave Maria / Cor dulcis, cor amabilis), Pierre Passereau (Il est bel et bon), Orland Lassus (La nuit froide et sombre), Clément Jannequin (Le chant des oiseaux), Jean Françaix (Aurore), Maurice Ravel (Nicolette / Trois beaux oiseaux du Paradis / La Ronde), Francis Poulenc (Un soir de neige - cantata), Claude Debussy (Dieu! Qu'il la fait bon regarder! / Quant j'ai ouy le tabourin /

Yves vous n'estes qu'un villain)

Domingo, 05, às 16h, na Praça do Capivari - Orquestra Juvenil da Bahia 2 de Julho

Ricardo Castro (regente)

Repertório - Richard Wagner (Abertura da Ópera Os Mestre- Cantores de Nurembergue), Piotr I. Tchaikovsky (Romeu e Julieta - Fantasia), Georges Bizet (Suite Carmen n° 1), Silvestre Revueltas (Sensemaya), Alberto Ginastera (Suite Estância, Op. 8a), Arturo Marquez (Danzon n° 2), Oscar Lorenzo Fernandez (Batuque, da Suíte Orquestral Reisado do Pastoreiro)

Segunda, 06, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro: Orquestra Experimental de Repertório

Jamil Maluf (regente), Ricardo Castro (piano), Vozes femininas do Coral Paulistano e Thiago Pinheiro (regente do coro)

Repertório - Ludwig Van Beethoven (Concerto nº4 para Piano e Orquestra, em Sol maior, Op. 58),

Claude Debussy (A Catedral Submersa, dos Prelúdios para piano - orquestração de Rogério Duprat), Noturnos

Terça, 07, Às 15h30, na Igreja São Benedito - Av. Macedo Soares, s/n, Capivari - Tel: (12) 3663.1340 - Camerata Fukuda

Elisa Fukuda (direção artística), Ugo Kageyama (regente), Joel de Souza (violoncelo) e Renato Bandel (viola)

Repertório - Gabriel Fauré (Elegie, para Violoncelo e Orquestra de Cordas em Dó menor, Op. 24), Johann Christian Bach (Concerto em final Dó menor, para Viola e Orquestra de Cordas), Heitor Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras No. 09, para Orquestra de Cordas), Felix Mendelssohn Bartholdy (Sinfonia nº 9 para Orquestra de Cordas em Dó maior)

Terça, 07, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Orquestra Sinfônica de Campinas

Ligia Amadio (regente) e Yang Liu (violino)

Repertório - Camille Saint-Saëns (Concerto no. 3 para violino e orquestra em Si menor, Op.61), Hector Berlioz (Sinfonia Fantástica)

Quarta, 08, às 15h30, na Igreja Nossa Senhora da Saúde - Praça Nsa. Sra. da Saúde, s/n - Vila Jaguaribe - Tel.: (12) 3662.2919 Capacidade: 200 lugares - Música de Câmara

Repertório - Camille Saint-Saëns (Elefante Carnaval dos animais), Henri Viextemps (Elegia Op.30), Gabriel Fauré (Berceuse em ré maior Op. 16), Heitor Villa-Lobos (O canto do cisne negro), Henri Dutilleux (Sonatina), Jean Françaix (Tema e variações), Jacques Ibert (Scales), Francis Poulenc (Sonata primeiro movimento), Gabriel Fauré (Elegie em Do menor, Op. 24)

Quarta, 08, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto

Cláudio Cruz (regente)

Repertório - Heitor Villa-Lobos (Bachiana Brasileiras nº 9 para Orquestra de Cordas), Richard Strauss (Concerto para Oboé e Orquestra em Ré maior / Op. 144 / TRV 292), Georges Bizet (L'Arlesienne, Op. 23 Suíte nº 1 / L'Arlesienne, Op. 23 Suíte nº 2)

Quinta, 09, Às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Quarteto Ysaye

Guillaume Sutre (violino), Luc-Marie Aguera (violino), Miguel da Silva (viola) e Yovan Markovitch (violoncelo)

Repertório - Gabriel Fauré (Quarteto), Henri Dutilleux (Ainsi la nuit), Claude Debussy (Quarteto)

Sexta, 10, às 17h, no Palácio Boa Vista - Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122. Capacidade: 120 lugares - Música de Câmara

Repertório - Germaine Tagliaferre (Quarteto de cordas), Jacques Ibert (Pièces Brèves), Heitor Villa-Lobos (Quarteto de Cordas nº1), Camille Saint-Saëns (Fantasia em Lá maior, Op. 124), Johannes Brahms (Trio nº 2, Op. 87 para Piano e Cordas em Dó maior)

Sexta, 10, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro

Antonio Meneses (violoncelo), Rosana Lanzelotte (cravo), Alberto Kanji (violoncelo)

Repertório - Luigi Boccherini (Sonata III), Carlo Graziani (Sonata op. 3 nº 3), Franz Joseph Haydn (Sonata op. 93 - Hob. VI, 1), Jean Baptiste Bréval (Sonata op. 12 nº V)

Sábado, 11, às 12h30, na Praça do Capivari - Banda Sinfônica do Estado

Abel Rocha (regente) e Céline Imbert (solista)

Repertório - Hector Berlioz (Danação de Fausto), Maurice Ravel (Pavane pour une Infante defunte), Heitor Villa-Lobos (Bachiannas Brasileiras no. 7 - Fuga), Felix Mendelssohn Bartholdy (Abertura para instrumentos de sopros em Dó maior, Op. 24), Jean Martini (Plaisir d'Amour), Gabriel Faure (Après un rêve), Jean Martini/Norbert Glanzberg (Duas canções de Cabaret), Heitor Villa-Lobos (Fantasia em três movimentos - Choro), Cyro Pereira (Aquarelas de Sambas)

Sábado, 11, às 16h, na Praça do Capivari - Banda Sinfônica Jovem do Estado

Mônica Giardini (regente) - Camille Saint-Saëns (Orient et Occident, Op. 25), Darius Milhaud (Suíte Francesa), Otto Schwarz (O Conde de Monte Cristo), Paul Dukas (O Aprendiz de Feiticeiro)

Sábado, 11, às 17h, no Palácio Boa Vista - Música de Câmara

Dimos Goudaroulis (violoncelo)

Repertório - Johann Sebastian Bach (Três Suítes para violoncelo solo / Suíte para Violoncelo solo I, em Sol maior / Suíte para Violoncello solo V - Discordable, em Dó menor / Suíte a Violoncello solo VI - a cinque cordes, em Ré maior)

Sábado, 11, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Fábio Mechetti (regente) e Shlomo Mintz (violino)

Repertório - Henri Dutilleux (Metáboles), Jacques Ibert (Escales), Ludwig Van Beethoven (Concerto para Violino em Ré maior, Op. 61)

Domingo, 12, às 12h30, na Praça do Capivari - Jazz Sinfônica

João Maurício Galindo (regente) e Fabiana Cozza (cantora)

Repertório - Edu Lobo (Zanzibar), Cyro Pereira (Poema para o Tom), Cintia Zanco (Valsas de Holanda), Marcelo Guelfi (Algumas do Paulinho), Djavan (Cerrado), A. Cabral/M. Rivegauche (La Foule), Michel Vaucaire/Charles Dumont (La ville inconnue), Michel Emer (L'accordéoniste), Edith Piaf/Marguerite Monnot (L' hymne à l'amour), Georges Moustaki/Marguerite Monnot (Milord), Edith Piaf/Louyguy (La vie en rose), Michel Vaucaire/Charles Dumont/Robert Chauvigny (Non, je ne regrette rien), Paul Misraki (Je sais que tu sais), Karen Ann Zeidel (Un tour de manège), Chico Buarque (Joana francesa)

Domingo, 12, às 15h30, na Igreja Santa Terezinha - Música de Câmara

Repertório - Johannes Brahms (Quinteto em Fá maior Op.88), Félix Mendelssohn Bartholdy (Octeto em Mi bemol maior, Op. 20 - primeiro movimento), Jiri Reinberger (Noneto, primeiro movimento), Heitor Villa -Lobos (Bachiana Brasileira nº1), Heitor Villa -Lobos (Choros n.4), Gabriel Fauré (Réquiem - fragmentos)

Segunda, 13, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Grupo Contemporâneo de Câmara Festival

Guillaume Bourgogne (regente), Luisa Castellani (mezzo soprano), Luiz Amato (violino), Eliane Tokeshi (violino), Ricardo Kubala (viola), Fábio Presgrave (violoncelo), Pedro Gadelha (contrabaixo), Maurício Freire (flauta), Sarah Hornsby (flauta), Luis Afonso Montanha (clarinete), Vincent Godel (fagote), Kathy Halvorson (oboé), Carlos Tarcha (percussão) e Adalto Soares (trompa)

Repertório - Heitor Villa-Lobos (Choros n° 7 - Settiminio), Andrè Caplet (Légende), Gilberto Mendes (Sinfonia de Navios Andantes - primeira audição mundial), Tristan Murail (Seven Lakes Drive), Stefano Gervasoni (Deux poèmes français d'Ungaretti / Deux poèmes français de Beckett), Maurice Ravel (Trois poèmes de Stephane Mallarmé)

Terça, 14, às 15h30, na Igreja São Benedito - Música de Câmara

Repertório - Wolfgang Amadeus Mozart (Quarteto sol menor K478 - 1º mov), Felix Mendelssohn Bartholdy (Duas Konzertstücke op.113 e op.114), Franz Schubert (Quinteto em do maior D 956 0p.post. 163 - 1ºmov), Robert Schumann (Quarteto em mib op. 47 - 1 º mov), Clóvis Pereira (No reino da pedra verde), Bohuslav Martinu (Nonetto - 1º e 2º mov), Charles Gounod (Petite Symphonie para sopros)

Terça, 14, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Concerto do 14 de julho - Música de Câmara

Emmanuel Strosser (piano), Marc Coppey (violoncelo), Philippe Aïche (violino) e Jérôme-Julien Lafferière (clarinete)

Repertório - Olivier Messiaen (Quatuor Pour la Fin du Temps), Claude Debussy (Sonates)

Quarta, 15, às 15h30, na Igreja Nossa Senhora da Saúde - Música de Câmara

Repertório - Ludwig Van Beethoven (Trio Op.1 nº 1 em Mi bemol maior - primeiro movimento), Jacques Ibert (Trio)

Ludwig Van Beethoven (Trio em Ré maior, Op.70 nº 1 - Geister-Trio), François Devienne (Quarteto nº 2 em Fá maior, Op.73), Wolfgang Amadeus Mozart (Quarteto em Mi bemol maior, KV.493), Erik Satie (Trois Morceaux in forme de Poire)

Quarta, 15, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Música de Câmara

Repertório - Heitor Villa-Lobos (Quarteto / Ciranda das Sete Notas / Sexteto Místico), Oswaldo Lacerda (Fantasia e Rondó), Félix Mendelssohn Bartholdy (Trio em Ré menor), Camille Saint-Saëns (Septeto, Op. 65)

Quinta, 16, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Parker Quartet

Daniel Chong (violino), Karen Kim (violino), Jessica Bodner (viola) e Kee-Hyun Kim (violoncelo)

Repertório - Maurice Ravel (Quarteto), Camille Saint-Saëns (Quarteto)

Sexta, 17, às 17h, no Palácio Boa Vista - Música de Câmara

Astor Piazzola (História do tango), Maurice Ravel (Duo para Violino e Violoncelo), André Jolivet (Pastorales de Noel), Marcel Dautremer (Recitativo e improviso), Camille Saint-Saëns (Sonata para Clarinete e Piano - 1º e 2º movimento), Francis Poulenc (Trio)

Sexta, 17, Às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Nelson Freire (piano)

Repertório - Robert Schumann (Papillons, Op.2), Johannes Brahms (Sonata em Fá sustenido menor, Op.2), Frédéric Chopin (Noturno em Sol maior, Op.37 n° 2 / Noturno em dó menor, Op.48 n° 1 / Scherzo n°4 em Mí maior, Op.54), Claude Debussy (Prelúdio n° 4 - Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir / Prelúdio n° 5 - Les Collines d'Anacapri / Prelúdio n° 8 - La fille aux cheveux de lin / Prelúdio n° 12 - Ministrels), Heitor Villa-Lobos (Bachianas brasileiras n° 4 - Prelúdio / A Lenda do Caboclo)

Sábado, 18, às 12h30, na Praça do Capivari - Grupo de Metais do Festival

Repertório - Antony Holborne (Quatro peças), Heitor Villa-Lobos (Bachiana nº5), Henri Tomasi (Fanfarras Liturgicas), George Gershwin (Um Americano em Paris), Carlos Gomes (Il Guarany - fragmentos), Zequinha de Abreu (Tico-Tico no Fubá)

Sábado, 18, às 16h, na Praça do Capivari - Orquestra sinfônica de Santos

Luiz Gustavo Petri (regente)

Repertório - Gabriel Fauré (Pelléas et Melisande), Heitor Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras nº 2 / Bachianas Brasileiras nº 7)

Sábado, 18, às 17h, no Palácio Boa Vista - Música de Câmara

Repertório - Henri Duttilleux (Sonatina), Sarabande et cortège, Ainsi la nuit, Sonata

Sábado, 18, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Música de Câmara - Solistas do Conservatório de Paris

Repertório - Berthomieu (Le Chats), Claude Debussy (Sonata trio), Iannis Xenakis (Okho), Jean Françaix (Dixtour), Olivier Messian (Oiseaux Exotiques)

Domingo, 19, às 12h30, na Praça do Capivari - Orquestra Grupo Pão de Açúcar

Daniel Misiuk (regente), Regina Helena Mesquita (mezzo soprano), Marcelo Vanucci (tenor), Karin Uzun (piano) e Henry Alavez (piano)

Repertório - Pout Pourri de Músicas Francesas, Arranjo: Hugo Ksenhuk, Georges Bizet (A História da Ópera Carmen), Camille Saint-Saëns (Carnaval dos Animais)

Domingo, 19, às 15h30, na Igreja Santa Terezinha - Grupo Contemporâneo de Câmara do Festival

Repertório - Classe de Composição e Regência do Festival, Obras dos alunos de Composição do Festival, Primeiras audições mundiais

Domingo, 19, às 16h, na Praça do Capivari - Orquestra Sinfônica de Santo André

Carlos Moreno (regente) e Clélia Iruzun (piano)

Repertório - Marlos Nobre (Abertura Festiva), Robert Schumann (Concerto Para Piano em Lá menor), Georges Bizet (Suite Carmen n°1 e 2)

Segunda, 20, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Música de Câmara

Repertório - Heitor Villa-Lobos (Fantasia Concertante), Bozza (Trois essais pour Trombone et Percussion), Stefano Gervasoni (Blue jusqu´au blanc), Bohuslav Martinu (La Revue de la Cusine), Jean Françaix (Octeto in Si bemol)

Terça, 21, às 15h30, na Igreja São Benedito - Música de Câmara

Repertório - Jacques Ibert (Deux Interludes), Silvio Ferraz (Pássaro preto / Sol e Menina), Franz Schubert (Quinteto Op.114 D.667 - A Truta), Louise Farrenc (Quinteto em lá menor Op.30 - 1º movimento), Cezar Franck (Quinteto em fá menor), Ney Vasconcelos (Suite Veridiana 1º e 3º movimentos)

Terça, 21, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Música de Câmara

Repertório - Guilhaume Conerson (Discottocatta), Gabriel Fauré (Quarteto em Dó menor, Op.15), Francis Poulenc (Sexteto), Claude Debussy (Danças sacras e profanas), Maurice Ravel (Introdução e allegro)

Quarta, 22, às 15h, na Igreja Nossa Senhora da Saúde - Música de Câmara

Repertório - Ernst Mahle (Trio para Clarinete, Violoncelo e Piano), Joseph Haydn (Quarteto Op.2 nº 2), Luigi Boccherini (Quinteto nº 4 em Ré maior), Astor Piazzolla (Tango para dois Violões), Leo Brouwer (Quinteto), Niccolò Paganini (Quarteto nº9), Mario Castelnuovo-Tedesco (Quinteto, Op.143 - primeiro movimento)

Quarta, 22, 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Orquestra Sinfônica Municipal

Rodrigo de Carvalho (regente) e Fábio Zanon (violão)

Repertório - Darius Milhaud (Un Boeuf sur le toit), Heitor Villa-Lobos (Concerto para Violão), Maurice Ravel (Une barque sur l'océan), Claude Debussy (La Mer)

Quinta, 23, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Cristina Ortiz (piano)

Repertório - Claude Debussy (Suite Bergamasque / Deux Arabesques / Estampes / L'Isle joyeuse), Heitor Villa-Lobos (A Prole do Bebê nº 1 / Alma Brasileira / Valsa da Dor / Festa no Sertão)

Sexta, 24, às 17h, no Palácio Boa Vista - Quinteto Villa-Lobos

Antonio Carlos Carrasqueira (flauta), Luís Carlos Justi (oboé), Paulo Sérgio Santos (clarinete), Philip Doyle (trompa) e Aloysio Fagerlande (fagote)

Repertório - Oscar Lorenzo Fernandez (Suíte para quinteto de sopros / Pastoral (Crepúsculo no Sertão) / Fuga (Saci-Pererê) / Canção da Madrugada / Scherzo (Alegria da Manhã), Camargo Guarnieri (Choro nº 3), Ernst Mahle (Quinteto), Heitor Villa-Lobos (Quinteto em Forma de Choros / Choros nº 2, para Flauta e Clarineta / Bachianas Brasileiras nº 5 - Ária - arr. Paulo Sérgio Santos / O Trenzinho do Caipira / Bachianas Brasileiras nº 2 - arr. Jessé Sadoc)

Sexta, 24, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Orquestra Acadêmica

Roberto Minczuk (regente) e Michel Dalberto (piano)

Repertório - Maurice Ravel (La valse), Camille Saint-Saëns (Sinfonia nº 3 em dó menor, Op.78 - Órgão), Maurice Ravel (Concerto para Piano em Sol maior)

Sábado, 25, às 12h30, na Praça do Capivari - Orquestra Acadêmica

Roberto Minczuk (regente)

Repertório - Maurice Ravel (La valse), Camille Saint-Saëns (Sinfonia nº 3 em dó menor, Op.78 - Órgão)

Sábado, 25, às 16h, na Praça do Capivari - Orquestra de Metais Lyra Tatuí

Adalto Soares (regente e arranjador)

Repertório - Alfred Reed (Sinfonia para Metais 3º movimento - Con Moto), Paul Dukas (Fanfare / Pour preceder "La Peri"), Jay Chattaway (Spanish fever), Henry Mancini (Mancini Magic), Heitor Villa-Lobos (Lenda do Caboclo /Declamação do poema "Os Sapos" Manuel Bandeira), Lauro Paiva/Clelio Ribeiro (Capoeira na Pituba), William J. Schinstine (Bossa Nova), Tom Jobim/Newton Mendonça (Desafinado), Gilberto Gaglliardi (Estou por baixo), Johan de Mey (James Bond 007), Zequinha De Abreu (Tico-tico no Fubá)

Sábado, 25, às 17h, no Palácio Boa Vista - Fábio zanon (violão)

Repertório - Gilberto Mendes (Quasi uma Passacaglia), Heitor Villa-Lobos (Prelúdio no.1 / Estudo nº 8 / Estudo nº 10 / Choros nº 1), Francisco Mignone (Quatro Estudos / nº 9, Allegro moderato / nº 4, Allegro scherzoso / nº 7, Cantiga de Ninar / nº 6, Assai Vivo), Albert Roussell (Segovia, op.29), Gustave Samazeuilh (Sérénade), Pierre-Octave Ferroud (Spiritual), Francis Poulenc (Sarabande), Jacques Ibert (Française), Gilberto Mendes (Prelúdio), Euardo Fabini (Triste no.1 - transc. Eduardo Fernández), Maria Luísa Anido (Aire Norteño), Rafael Miguel López (Así Yo Te Soñé - arr. Alírio Diaz), Gentil Montaña (Porro - da 2ª Suite Colombiana), Ariel Ramírez (Balada para Martín Fierro), Paulo Bellinati (Emboscada)

Sábado, 25, às 21h, no Auditório Cláudio Santoro - Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre (regente), Claire Lefilliâtre (soprano), Bruno Le Levreur (contra tenor), Serge Goubioud (tenor), Benoît Arnould (barítono), Luca Guimaraes (viola de gamba), Frédéric Michel (órgão e cravo) e Vincent Dumestre (teorba)

Repertório - Michel Richard De Lalande (Tenebrae)

Domingo, 26, às 17h, na Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, s/n, Luz, telefone: (11) 3337.5414. Capacidade: 1501 lugares. Preço: R$ 40,00 - Orquestra Acadêmica

Roberto Minczuk (regente) e Michel Dalberto (piano)

Repertório - Maurice Ravel (La valse), Camille Saint-Saëns (Sinfonia nº 3 em dó menor, Op.78 - Órgão), Maurice Ravel (Concerto para Piano em Sol maior)