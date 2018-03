Confira a programação completa de festival de música em SP O Festival Planeta Terra deste ano traz diversas atrações internacionais, como o Offspring, a banda de Oxford Foals e o Bloc Party, que se apresentou no Vídeo Music Brasil, no começo de outubro. Entre os brasileiros estão a revelação teen Mallu Magalhães e Brothers of Brasil, grupo formado por Supla e seu irmão, João Suplicy. O evento acontece neste sábado, 8, na Villa de Galpões do Morumbi, em São Paulo. Confira a programação abaixo: Main Stage 17h30 às 18h30 - Vanguart 19h às 20h - Mallu Magalhães 20h30 às 21h30 - Jesus and Mary Chain 22h00 às 23h15 - Offspring 23h45 às 01h00 - Bloc Party 1h30 às 02h45 - Kaiser Chiefs Indie Stage 16h30 às 17h30 - Brothers of Brasil 18h00 às 19h00 - Curumin 19h30 às 20h30 - Animal Collective 21h00 às 22h00 - Foals 22h30 às 23h30 - Spoon 0h às 1h30 - Breeders DJ Stage 20h30 às 22h00 - Mau Mau 22h às 23h30 - Mylo (dj set) 23h30 às 1h - Calvin Harris (dj set) 1h às 3h - Felix da Housecat