Confira a lista dos vencedores do Brit Awards 2007 O grupo Arctic Monkeys foi o grande vencedor da noite de entrega do Brit Awards, em cerimônia apresentada pelo cômico Russel Brand. Confira: Melhor cantor James Morrison Melhor cantora Amy Winehouse Melhor grupo Arctic Monkeys Melhor álbum Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not Melhor single britânico Take That - Patience Artista revelação britânico The Fratellis Melhor performance ao vivo em palco britânico Muse Melhor cantor internacional Justin Timberlake Melhor cantora internacional Nelly Furtado Melhor grupo internacional The Killers Melhor álbum internacional The Killers - Sam´s Town Artista revelação internacional Orson Melhor contribuição para a música Oasis