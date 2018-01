Confira a lista dos principais vencedores do 49.º Grammy A 49.ª cerimônia de gala do Grammy, realizada na noite de domingo no centro de exposições poliesportivo Staples de Los Angeles, consagrou as meninas do Dixie Chicks, que faturaram cinco prêmios: o de melhor álbum, melhor gravação e música do ano, melhor interpretação country e melhor álbum country. A grande favorita da noite, Mary J. Blige, indicada a oito prêmios, também se saiu bem. Levou para casa três estatuetas - melhor álbum de R&B, com The Breakthrough, melhor interpretação neste estilo musical e melhor canção de R&B, com Be Without You. Um dos destaques da noite foi o show de uma das bandas mais famosas e lendárias de todos os tempos, que iniciou a premiação: o The Police. O trio formado por Stewart Copeland, Sting e Andy Summers deixou o auditório arrepiado, com uma apresentação esplendorosa de seu maior hit, Roxanne. Álbum do ano: Taking the Long Way, Dixie Chicks Gravação do ano: Not Ready to Make Nice, Dixie Chicks Canção do ano: Not Ready to Make Nice, Martie Maguire, Natalie Maines, Emily Robison e Dan Wilson (Dixie Chicks) Artista revelação: Carrie Underwood Cantora de R&B: Be Without You, Mary J. Blige Canção de R&B : Be Without You, Johnta Austin, Mary J. Blige, Bryan-Michael Cox e Jason Perry (Mary J. Blige) Cantor de R&B: Heaven, John Legend Duo ou grupo de R&B: Family Affair, (Sly and the Family Stone), John Legend, Joss Stone, With Van Hunt Álbum de R&B contemporâneo: B´Day, Beyoncé Álbum pop vocal: Continuum, John Mayer Pop vocal em colaboração: For Once in My Life, Tony Bennett e Stevie Wonder Álbum country: Taking the Long Way, Dixie Chicks Álbum de rap: Release Therapy, Ludacris Álbum de rock: Stadium Arcadium, Red Hot Chili Peppers Álbum de R&B: The Breakthrough, Mary J. Blige Álbum de pop vocal tradicional: Duets: an American Classic, Tony Bennett Cantora pop: Ain´t No Other Man, Christina Aguilera Cantor pop: Waiting on the World to Change, John Mayer Duo ou grupo pop: My Humps, Black Eyed Peas Pop instrumental: Mornin, George Benson (& Al Jarreau) Álbum de pop instrumental: Fingerprints, Peter Frampton Rock Instrumental Performance: The Wizard Turns On ..., the Flaming Lips Canção de rock: Dani California, Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) Cantor de rock: Someday Baby, Bob Dylan Duo ou grupo de rock vocal: Dani California, Red Hot Chili Peppers Hard rock: Woman, Wolfmother Metal: Eyes of the Insane, Slayer Álbum de música alternativa: St. Elsewhere, Gnarls Barkley Dance: Sexy Back, Justin Timberlake and Timbaland Álbum Electronic/Dance: Confessions on a Dance Floor, Madonna Cantor de Rap: What You Know, T.I Duo ou grupo de rap: Ridin, Chamillionaire, com participação especial de Krayzie Bone Rap/Sung em colaboração: My Love, Justin Timberlake featuring T.I Canção de rap: Money Maker, Christopher Bridges e Pharrell Williams (Ludacris featuring Pharrell) Performance Urbano/Alternativa: Crazy, Gnarls Barkley Cantora country: Jesus, Take the Wheel, Carrie Underwood Cantor country: The Reason Why, Vince Gill Duo ou grupo country: Not Ready to Make Nice, Dixie Chicks Canção country: Jesus, Take the Wheel, Brett James, Hillary Lindsey e Gordie Sampson (Carrie Underwood) Álbum de jazz contemporâneo: The Hidden Land, Bela Fleck and the Flecktones Cantora de jazz: Turned to Blue, Nancy Wilson Álbum clássico: Mahler: Symphony No. 7, Michael Tilson Thomas, maestro, Andreas Neubronner, produção (San Francisco Symphony) Trilha Sonora para filme, televisão ou outro meio de comunicação visual: Johnny e June - Joaquin Phoenix e artistas variados Composição de música para filme, televisão ou outro meio de comunicação visual: Memórias de Uma Gueixa - compositor John Williams Canção para cinema, televisão ou outro meio de comunicação visual: Our Town (do filme Carros), de Randy Newman (James Taylor) Álbum de new age: Amarantine, Enya Álbum de pop latino: Adentro, Arjona. Limon Y Sal, Julieta Venegas Álbum latino de rock, alternativo ou urbano: Amar Es Combatir, Mana Álbum Tropical Latino: Directo Al Corazon, Gilberto Santa Rosa Álbum de reggae: Love Is My Religion, Ziggy Marley Álbum de word music tradicional: Blessed, Soweto Gospel Choir Álbum de world music contemporânea: Wonder Wheel, the Klezmatics