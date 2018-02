Confira a discografia completa de Milton Nascimento Dois dos mais importantes discos de Milton Nascimento, Clube da Esquina 1 e 2, são remasterizados e reunidos em caixa. Confira a discografia completa de Milton Nascimento: Milton Nascimento - A&M, 1967 Courage - A&M/CTI, 1968 Milton Nascimento- EMI Odeon, 1969 Milton - EMI Odeon, 1969 Clube Da Esquina (com Lô Borges) - EMI Odeon, 1972 Milagre Dos Peixes - EMI Odeon, 1973 Milagre Dos Peixes Ao Vivo - EMI Odeon, 1974 Minas - EMI Odeon, 1975 Dancer (com Wayne Shorter) - 1976 Geraes - EMI Odeon, 1976 Milton - A&M, 1976 Clube Da Esquina 2 (com Lô Borges) - EMI Odeon, 1978 Travessia - A&M, 1978 Journey To Dawn - A&M, 1979 Sentinela - Verve, 1980 Caçador De Mim - BMG Ariola, 1981 Anima - Verve, 1982 Missa dos Quilombos - Verve, 1982 Ao Vivo - Barclay, 1983 Encontros e Despedidas - Polydor, 1985 A Barca Dos Amantes - Verve, 1986 Yauarate - Columbia, 1987 Miltons - Columbia, 1988 Txai - Columbia, 1990 O Planeta Blue Na Estrada Do Sol - Columbia, 1991 Angelus - Warner Brothers, 1993 Amigo - Warner Brothers, 1995 Nascimento - Warner Brothers, 1997 Tambores De Minas - Warner Brothers, 1998 Crooner - Warner, 1999 Gil & Milton (com Gilberto Gil) - Warner, 2000 Pietà - Warner, 2002