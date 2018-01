Confira a capa do disco de Paris Hilton Pronta para entrar no ramo da música, a milionária Paris Hilton divulgou a capa do seu primeiro CD, que chega às lojas na primeira semana de agosto. O repertório de Paris deve mesclar batidas dançantes com composições inspiradas em Madonna. Paris, de 25 anos, conhecida por ter "atuado" em um filme pornográfico junto a seu namorado (que ela mesma divulgou na internet), disse que quer ser reconhecida agora pelo seu talento como cantora. A pose da foto já dá uma pista do que esperar. "O álbum todo será composto por músicas diferentes. Eu gosto de todo tipo de música, não somente de pop e rock. Eu quero fazer algo para todos", declarou Paris no mês passado à revista Prestige, acrescentando que escreveu as letras de sete músicas do CD, que mistura reggae, pop e hip-hop. "Percebi que tenho muito talento e que cantar é o que eu mais gosto na vida", disse ela. A herdeira da rede de hotéis Hilton se lançou primeiro como modelo, depois como atriz na série da Fox The Simple Life e agora se descobriu como cantora. Sem contar, claro, com eventuais lançamentos de produtos como o recém-lançado videogame, em Los Angeles, o Paris Hilton´s Jewel Jam, e o perfume que a bela veio mostrar em São Paulo, na loja Daslu, em setembro do ano passado.