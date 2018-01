Confira 12 apresentações-surpresa de grandes astros da música

É sempre incrível ver seu ídolo dando canja, quando você menos espera. Já pensou encontrar o U2 se apresentando no metrô ou Chico Buarque em um bar na Lapa ou ainda Alceu Valença em plena Avenida Paulista? Pois foi isso o que alguns fãs vivenciaram. Confira outros casos de grandes artistas que fizeram apresentações-surpresa pelo mundo afora.

Alceu Valença. No domingo, dia 20 de setembro, o pernambucano deu uma canja na Av. Paulista, ao lado do jovem cantor gaúcho Diego Goldas, quando destacou a importância dos artistas de rua. A dupla cantou La Belle de Jour, sucesso de 1986 de Alceu.

Steven Tyler. O cantor do Aerosmith passeava pelas ruas de Moscou, em 9 de setembro de 2015, onde a banda estava em turnê, quando ouviu um rapaz cantando uma de suas músicas. Ele parou para assistir e acabou dando uma canja com o músico, lembrando o sucesso I Don’t Want to Miss a Thing. A alegria dos fãs do minisshow está registrada em vídeo.

Chico Buarque e Madeleine Peroux. Um bar na Lapa, Rio, já foi palco de duas surpresas do cantor e compositor, que, em 12/2/2015, estava na plateia de um show no local e aproveitou um intervalo para mostrar Carioca. Em 20/05/2015, mais emoção, agora em dose dupla. Chico voltou ao bar com a cantora americana de jazz Madeleine Peyroux. Ela mostrou, em português, Água de Beber, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Confira Chico cantando Carioca e Madeleine, Água de Beber.

Stevie Wonder. Em 8/12/2013, em Brasília, o músico norte-americano deu canja tocando gaita ao lado de um saxofonista do Piauí, que se apresentava nas ruas da cidade. O americano ficou fascinado com o som de João Filho e decidiu pegar sua gaita para tocar junto com ele. Foram 40 minutos de alegria para a pequena multidão que se formou em volta da dupla. “Antes de ir embora, Stevie Wonder me chamou e me deu US$ 200. Está aqui na carteira. Vou mandar emoldurar o dinheiro”, disse o saxofonista.

U2. Disfarçados com gorros, óculos, perucas, bigodes e barbas, no dia 4/5/2015 os integrantes da banda deram canja no metrô de Nova York e foram aplaudidos pelas pessoas que passavam pela estação Grand Central. Apresentação acústica de surpresa foi gravada para o programa Tonight Show, de Jimmy Fallon. No vídeo, o apresentador também aparece disfarçado.

Foo Fighters. Enquanto os clientes escolhiam se pediam margherita, mussarela ou peperoni, um grupo começa a tocar ao fundo, na pizzaria. Mas no repertório nada de Tarantela nem de Funiculì Funiculà, mas, sim, Learn To Fly, White Limo e Arlandria. Dio mio, era o Foo Fighters dando canja de duas horas na Rock & Roll Pizza, na Califórnia, no dia 9 de dezembro de 2013. Com direito a um set list com 23 músicas, os frequentadores curtiram os grandes clássicos da banda num show que teve quase a mesma duração de um concerto convencional do grupo.

Ariana Grande. Durante sua estada em Paris, em maio, com sua Honeymoon Tour, ela cantou junto com fãs que a seguiam de moto. Simpática, Ariana estava em um carro quando viu seus fãs. Na garupa da moto, uma garota começou a cantar algumas músicas e foi acompanhada pela cantora, que filmou o momento. Na sequência, Ariana perguntou qual a canção preferida de sua fã, que respondeu: “Honeymoon Avenue e My Everything”.

Nick Jonas. Em 10/4/2015, as fãs londrinas do cantor norte-americano, um dos fundadores da banda Jonas Brothers, ganharam uma canja, quando ele foi até a praça Leicester Square e cantou Jealous, acompanhado de um coro formado pelas nickers, o nome dado a suas admiradoras mais apaixonadas.

Amy Winehouse. O cantor carioca Rodrigo Lampreia fazia seu show em Londres, em junho de 2010, quando Amy subiu ao palco e cantou Garota de Ipanema com ele. Horas depois, ainda maravilhado com a canja da diva, Lampreia postou no Twitter: “Voltando do show no Jazz After Dark! Tive uma canja luxuosa de nada mais, nada menos do que Mrs. Amy Winehouse!!! Crazy!!!!!”, escreveu ainda sob o impacto da surpresa.

Paul McCartney, Taylor Swift e Jimmy Fallon. O trio subiu ao palco de uma festa em Nova York, em fevereiro deste ano, para dar uma canja de Shake It Off, composição da cantora norte-americana. Tudo aconteceu após a exibição do especial de 40 anos do programa Saturday Night Live.

Roger Daltrey. O vocalista do The Who deu canja-surpresa em um casamento realizado na Escócia, em dezembro de 2014., de 70 anos, ouviu a banda contratada para a festa e, ao considerá-la brilhante, decidiu participar da comemoração. Os recém-casados ficaram atônitos quando viram o cantor do Who, que não conhecia o casal, aparecer, pegar o microfone e cantar I Can’t Explain, single da banda inglesa, escrita por Pete Townshend em 1964.