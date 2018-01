Confira 10 covers que ficaram melhores que os originais

Há diversos motivos para um artista gravar uma canção famosa de outro. Alguns o fazem para transportar a peça artística de um universo cultural para outro - caso de Caetano Veloso gravando Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, hit do cantor brega Fernando Mendes. Outros se arriscam em canções ultra-conhecidas de um artista sem outro intuito senão o de reconhecer um grande talento - caso de Adriana Calcanhoto gravando Fico Assim Sem Você, de Claudinho & Buchecha.

Obviamente, o êxito das covers nem sempre se deve ao seu valor intrínseco, mas ao uso de recursos modernizadores, certa sofisticação instrumental, enriquecimento harmônico e melódico. A cantora Cat Power se especializou em revisitar clássicos com uma qualidade: emprestar-lhes um nível de entrega e dramaticidade extraordinários. Mas nem sempre gravar covers é sinal de sucesso. Muitos fracassaram.

Escolhemos aqui covers que, por uma série de fatores, tornaram-se tão marcantes que até "ofuscaram" as versões originais. Ela é quase unânime entre amantes da boa música. A discordância é bem-vinda, mas é claro que cada um terá uma lista como essa guardada em sua memória afetiva.

CONFIRA A LISTA:

1. One (U2)

Johnny Cash

2. Roadhouse Blues (John Lee Hooker) The Doors

3. All Along the Watchtower (Bob Dylan) Jimi Hendrix

4. Gloria (Them) Patti Smith

5. Hoochie Coochie Man (Willie Dixon) Eric Clapton

6. I Just Don't Know What to do With Myself (Burt Bacharach) White Stripes

7. Vou Recomeçar (Roberto Carlos) Gal Costa

8. I Believe in Miracles (Ramones) Pearl Jam

9. Hallellujah (Leonard Cohen) Jeff Buckley

10. Mrs. Robinson (Simon & Garfunkel) Lemonheads