Condenado, Boy George começa a varrer ruas de Nova York Boy George vai passar a semana limpando as ruas de Nova York, como parte de uma pena de serviços comunitários por ter sido condenado por desperdiçar o tempo da polícia. Se não cumprir a pena, o ex-líder do Culture Club, cujo nome verdadeiro é George O´Dowd, pode ir para a prisão. Às 8 horas (de Brasília), o cantor deve ser equipado com uma pá, um vassourão, sacos plásticos e luvas e encarar um expediente de oito horas pelas ruas nova-iorquinas. Bem-humorado, Boy George brincou dizendo que "sempre ralou", embora achasse "mais útil" ser punido com um show beneficente do que "trotar em volta de um parque". A pena diz respeito a um curioso incidente no ano passado, em que o cantor chamou a polícia para o seu apartamento. Lá chegando, os policiais encontraram uma pequena quantidade de cocaína, e Boy George acabou sendo detido por posse de drogas. No entanto, as acusações de posse de drogas foram retiradas em março, depois de o cantor admitir um delito menor, o de desperdiçar o tempo das autoridades. Em junho, no entanto, ele sofreu uma reprimenda do juiz nova-iorquino Anthony Ferrara por não ter pago uma multa de US$ 1 mil nem ter cumprido os cinco dias de trabalhos comunitários a que fora condenado. A punição, entretanto, tem vários críticos, que afirmam que o cantor, conhecido por seu jeito espalhafatoso nos anos 80, a transformaria em "circo para a imprensa".