Concertos de Natal na Catedral da Sé A Catedral da Sé, maior igreja da capital paulista, recebe a partir desta terça-feira o projeto Concertos de Natal na Sé. A série de concertos natalinos começa com o Coral da Hebraica, sob a regência de Léon Halegua. Na quarta, é a vez da Orquestra Acordes Pão de Açúcar, formada por alunos do Instituto Pão de Açúcar, com idades entre 12 e 21 anos. Na quinta-feira, a apresentação é da Orquestra Antunes Câmara, e finalizando o programa, na sexta-feira, o espetáculo é do Coral Doxa, formado por cantores com idades entre 20 e 70 anos, todos freqüentadores da Igreja do Povo. Gratuitas, as apresentações, em todos os dias, começam às 13h30.