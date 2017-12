Concerto para Diana pode reunir no palco as Spice Girls As integrantes do grupo pop Spice Girls planejam voltar a tocar juntas ao vivo durante o concerto em homenagem à princesa Diana, que acontecerá em junho de 2007. A cantora Emma Bunton, conhecida como Baby Spice, admitiu que ainda mantém contato com o filho mais velho da princesa, o príncipe William, que está organizando no estádio de Wembley, em Londres, o recital para a ocasião do décimo aniversário da morte de sua mãe, em Paris. Já confirmaram presença no concerto o músico Elton John, a banda Duran Duran, o cantor Pharrell e a cantora Joss Stone. Segundo Emma, o evento será a oportunidade ideal para reunir pela primeira vez desde o final da década de 1990 todas as integrantes do grupo: Geri Halliwell, Melanie Chrisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown e a própria Emma Bunton. As Spice Girls, grupo musical feminino formado por Geri Halliwell, Melanie Chrisholm, Melanie Brown, Emma Burton e Victoria Beckham - que naquela época era Victoria Addams - lançaram o primeiro CD, Spice, em 1996. A banda teve fim justamente com a saída de Geri Halliwell, em 1998, por suposta briga com Melanie Brown.