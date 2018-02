Concerto marcará 70º aniversário de John Lennon em Nova York

As comemorações do 70º aniversário do nascimento de John Lennon vão incluir um concerto beneficente em Nova York, disseram organizadores do evento na terça-feira.

Entre os músicos que devem render homenagem ao ex-Beatle no concerto de 12 de novembro no Beacon Theatre, em Nova York, estão Jackson Browne, Patti Smith, Cyndi Lauper, Aimee Mann e Shelby Lynne.

O concerto é um de vários eventos e festas que acontecerão em Nova York e várias partes do mundo para lembrar o que teria sido o 70º aniversário de Lennon, em 9 de outubro.

A viúva de Lennon, Yoko Ono, deve passar o aniversário na Islândia, onde vai acender o memorial da Torre de Paz Imagine, situado na ilha de Vioey, perto de Reykjavik.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A "We Are Plastic Ono Band", de Ono, também programou shows de homenagem em Los Angeles em 1 e 2 de outubro, que devem ter Lady Gaga e Iggy Pop como convidados, e em 5 de outubro Yoko Ono vai ajudar a relançar oito álbuns solo de Lennon, além de coleções novas intituladas "John Lennon Signature Box".

Este ano Lennon já foi retratado na cinebiografia "Nowhere Boy", do videoartista Sam Taylor-Wood, e é o tema de um novo documentário, "LennonNYC", que usa imagens raramente vistas do ícone musical. Lennon foi morto a tiros diante de seu apartamento em Nova York em 8 de dezembro de 1980,

A renda do concerto será doada à Fundação Tocando para Mudar, entidade beneficente que promove a paz por meio da música e constrói escolas de música nos países em desenvolvimento. (Reportagem de Bernd Debusmann Jr.)

Veja também:

Fotos mostram Paul McCartney tocando piano na casa de Lennon após o fim dos Beatles