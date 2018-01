Concerto com Plácido Domingo atrai personalidades em Berlim A soprano Anna Netrebko e os tenores Plácido Domingo e Rolando Villazón fizeram na última sexta-feira um concerto em Berlim, transmitido para 60 países, que serviu de aperitivo para a festa de encerramento da Copa do Mundo, diante de cerca de 20 mil pessoas. A chanceler Angela Merkel, ministros, personalidades do esporte como o ex-jogador alemão Rummenigge, empresários, aristocratas e até o ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo marcaram presença no evento, ao lado de cidadãos comuns que pagaram 45 euros pela entrada mais barata e até 1.100 euros nas mãos de cambistas. Argumentos não faltam àqueles que tiveram de gastar grandes somas em dinheiro para assistir ao concerto. Esta foi a primeira vez que Domingo, Villazón e Netrebko dividiram o mesmo palco, e ninguém descarta a hipótese de que esse trio volte a se reunir em 2010. Em 7 de julho de 1990, durante o Mundial da Itália, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreras cantaram pela primeira vez juntos, originando os Três Tenores, trio que popularizou concertos do gênero entre milhões de pessoas. O palco da apresentação de sexta não poderia ser mais simbólico, apesar da ameaça de chuva: o Waldbüne de Berlim, anfiteatro ao ar livre situado em uma área verde próxima ao Estádio Olímpico, onde França e Itália brigam pelo título mundial no domingo. O concerto, intitulado Música para uma Noite de Verão, foi retransmitido pela rede de televisão alemã ZDF a países como Noruega, Áustria, França, Afeganistão, Índia e regiões da América Latina. Os três - a soprano russa Anna Netrebko e os tenores Plácido Domingo, espanhol, e Rolando Villazón, mexicano - mostraram entrosamento e harmonia. Famílias inteiras foram ao concerto com crianças, cobertores e cestas com alimentos para prestigiar a apresentação.