Compra de ingressos para show de Paul McCartney em SP é tranquila

Fila discreta e um policiamento reforçado: esse foi o cenário na bilheteria do estádio do Pacaembu na manhã desta terça-feira, 21, para a compra de ingressos para o segundo show de Paul McCartney na capital paulista, no dia 26 de novembro. Ainda é possível, também, fazer a compra pela internet.

Diferente do que aconteceu na semana passada, quando cambistas furaram a fila e o policiamento precisou ser acionado na região, os fãs do ex-Beatle não enfrentaram muitas dificuldades para adquirir os ingressos para a apresentação extra.

"Comparado a última sexta-feira, a fila está visivelmente menor. Não tem como comparar. Há mais viaturas de polícia também. Algo que não aconteceu na semana passada", afirma o estudante de Administração Diego Almeida Albuquerque, 23.

A servidora pública Jessica Lima, 25, uma das primeiras a chegar, disse que o clima está menos tenso na bilheteria. "Sexta estava um caos. Todo mundo viu na hora que os cambistas tentaram furar a fila. Foi um desrespeito com os fãs do Paul. Isso precisa acabar. Todo show é assim", esbravejou a jovem, que também conseguiu adquirir as entradas para o primeiro show.

Beatlemaníacos. Ana Luiza Martins Santos, 28, pretende presentear o pai com o ingresso para o show. "Em 2010 ele me deu um ingresso. Agora é minha vez", afirmou a publicitária que tentou adquirir as entradas para o primeiro show pela internet, mas não conseguiu. "Esgotou muito rápido. Entrei no site por volta das 8h e já tinha acabado. Falei com meu chefe e decidi vir pessoalmente desta vez", complementou.

A segunda apresentação de Paul McCartney no Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras, foi confirmada após os ingressos para o primeiro show se esgotarem em poucas horas. Os shows serão serão realizados na capital paulista nos dias 25 e 26 de novembro.

Até as 15h desta terça-feira, apenas os ingressos para o setor de Cadeira Superior haviam sido esgotados. Além de São Paulo, o ex-Beatle toca no Espírito Santo, em 10 de novembro, e no dia 23 em Brasília.

SERVIÇO

PAUL MCCARTNEY EM SÃO PAULO

Apresentações: 25 (esgotado) e 26 de novembro

Horário: 21h

Allienz Parque (novo estádio do Palmeiras)

Venda (público geral) - www.tudus.com.br

Pista Premium

Inteira - R$ 700

Meia - R$ 350

Pista

Inteira - R$ 450

Meia - R$ 150

Cadeira Inferior

Inteira - R$ 450

Meia - R$ 225

Cadeira Superior (ESGOTADO PARA O DIA 26)

Inteira - R$ 220

Meia - R$ 110