Compositor Nonato Buzar morre aos 81 anos

Autor de músicas gravadas por artistas como Elis Regina, Nana Caymmi, Maysa, Cauby Peixoto, Milton Nascimento e Jimmy Cliff, entre outros, o compositor Nonato Buzar morreu neste domingo, aos 81 anos, no Rio de Janeiro, depois de 15 dias internado com pneumonia.

Maranhense de Itapecuru Mirim radicado no Rio, Buzar começou sua carreira musical em 1953. Fez, com Paulinho Tapajós, a trilha da novela Irmãos Coragem, e com Tapajós e Roberto Menescal a trilha de Assim na Terra Como no Céu.

Além de compositor, foi produtor musical nas gravadoras PolyGram e RCA Victor.