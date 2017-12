Compositor italiano Morricone vai receber Oscar honorário O compositor italiano Ennio Morricone, famoso pelas trilhas sonoras de filmes de faroeste como O Bom, o Mau e o Feio e Por um Punhado de Dólares, receberá um Oscar honorário na cerimônia de fevereiro, disseram os organizadores na quarta-feira. Morricone, de 78 anos, compôs mais de 300 trilhas sonoras de filmes durante sua carreira de 45 anos, mas nunca ganhou um Oscar. Ele foi indicado cinco vezes, por Cinzas no Paraíso (de 1978), A Missão (1986), Os Intocáveis (1987), Bugsy (1991) e Malena (2000). O Oscar honorário, determinado pelo conselho diretor da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, foi concedido este ano para o cineasta Robert Altman, que morreu em 21 de novembro. "O conselho reconheceu não apenas o número notável de trilhas produzidas por Morricone", disse o presidente da Academia, Sid Ganis, "mas também o fato de que tantas delas são obras-primas populares e muito apreciadas." Morricone também foi o autor das trilhas de Era uma vez na América, Cinema Paradiso, Politicamente Incorreto, Na Linha de Fogo, A Gaiola das Loucas e de Leningrad, que será lançado em 2008. A 79.ª edição do Oscar acontecerá em Hollywood, no dia 25 de fevereiro.