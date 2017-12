Compositor francês Pierre Delanoe morre aos 88 anos Morreu, aos 88 anos, o compositor francês Pierre Delanoe, que escreveu letras de músicas interpretadas por dezenas de cantores, de Edith Piaf a Charles Aznavour, passando pelo roqueiro Johnny Hallyday, afirmou na quarta-feira o grupo Sacem. Delanoe morreu de parada cardíaca durante a noite, disse um porta-voz do Sacem por telefone. Delanoe, um fiscal de impostos que se transformou em letrista, também ajudou Joe Dassin a alcançar a fama internacional com o sucesso de 1969 Les Champs Elysées e canções como L´ete Indien e Et Si Tu N´existais Pas. Ele também foi o autor de Je N´aurai Pas le Temps, de Michel Fugain, e Les Lacs du Connemara, de Michel Sardou.