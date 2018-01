Compositor de tema de 'Star Wars' fará homenagem a Leonard Bernstein

John Williams, o prolífico compositor de músicas para o cinema, criador da trilha sonora de "Star Wars", entre outros campeões de bilheteria, estreará uma nova obra dedicada a Leonard Bernstein, anunciou nesta quarta-feira (15) a Orquestra Sinfônica de Boston.

A orquestra anunciou sua temporada 2018 em Tanglewood, sua sede de verão, localizada nas arborizadas colinas de Berkshire, oeste de Massachusetts, que será dedicada ao centenário de nascimento de Bernstein, possivelmente o regente de orquestra mais proeminente nascido nos Estados Unidos.

Em 19 de agosto, Tanglewood fará um concerto em homenagem a Bernstein, no qual Williams apresentará uma obra original para orquestra e violoncelo, que será interpretada pelo violoncelista franco-americano Yo-Yo Ma.

Andris Nelsons, uma estrela em ascensão na música clássica, que atua como diretor musical da Orquestra Sinfônica de Boston, dirigirá o trabalho.

Williams, ex-regente da Boston Pops Orchestra, e que continua como artista residente em Tanglewood, dirigirá outras noites durante a temporada, inclusive uma dedicada a suas músicas para o cinema.

Outro concerto em 25 de agosto, em homenagem a Bernstein, contará com cantores de destaque como Audra McDonald e Susan Graham, assim como com Ma e integrantes das orquestras com as quais Bernstein esteve associado.

Bernstein, nascido em Massachusetts, foi diretor musical da Filarmônica de Nova York de 1958 a 1969, período durante o qual se forjou uma fama incomum em regentes de orquestra, com apresentações extremamente expressivas e periódicas aparições televisivas.

Bernstein, falecido em 1990, continua sendo mais conhecido como o compositor do musical da Broadway "West Side Story", mas também escreveu três sinfonias.

A Filarmônica de Nova York encerrou nesta terça-feira seu próprio festival, em homenagem ao centenário do nascimento de Bernstein, que contou com a participação de artistas de destaque, como o violinista Joshua Bell e o ator Jeremy Irons.