Compositor de Supercalifragilisticexpialidocious morre aos 86

Ele compôs a música "It's a Small World (After All)", popular nos parques temáticos da Disney, bem como a trilha sonora de "Mary Poppins", com músicas como "A Spoonful of Sugar", "Chim Chim Cher-ee", e "Supercalifragilisticexpialidocious".

Nascido na cidade de Nova York em 1925, Sherman era filho de imigrantes judeus russos. O pai dele, Al Sherman, encontrou emprego como compositor na Tin Pan Alley, famosa rua de Manhattan de produtores musicais e, mais tarde, desafiou seus filhos a entrarem no ramo por conta própria.

Ao lado de seu irmão, ele foi responsável pelas canções de filmes infantis bastante amados, incluindo "O Calhambeque Mágico", "Se Minha Cama Voasse", "A Menina e o Porquinho", "Os Aristogatas", "Volte para Casa Snoopy", "As Aventuras do Ursinho Pooh", e "Mogli - O Menino Lobo".

Ele ganhou um Oscar e um Grammy por seu trabalho em Mary Poppins, e mais recentemente reviveu seu trabalho no palco ao acrescentar novas músicas a "O Calhambeque Mágico" para um musical de 2002. Mary Poppins foi transformado em musical em 2004.

Sherman também entrou na lista das 10 mais da Billboard com "You're Sixteen", cantada por Johnny Burnette, e mais tarde alcançou a primeira posição com um cover de Ringo Starr em 1974. Outras músicas que entraram na lista das 10 mais incluem "Let's Get Together", cantada por Hayley Mills em "Operação Cupido", e "Pineapple Princess" com a atriz da Disney Annette Funicello.

Os Irmãos Sherman ganharam uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood e entraram no Hall da Fama de compositores em 2005. Em 2008, eles receberam a Medalha Nacional das Artes, a maior honra oferecida a artistas nos Estados Unidos.

Em ma mensagem no seu perfil no Facebook, o filho dele, Jeffrey, disse que o pai "queria trazer alegria ao mundo e, sem dúvidas, conseguiu".