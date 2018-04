Companheiro de George Michael diz que cantor se matou

O companheiro do cantor George Michael, Fadi Fawaz, postou mensagens no Twitter revelando que o namorado cometeu suicídio no Natal, após várias tentativas de se matar anteriormente.

A Polícia inglesa, no entanto, não chegou a uma conclusão sobre a causa da morte do cantor, mas pode convocar Fawaz a prestar depoimento sobre uma pessoa que ele menciona numa da mensagens como "desagradável". O cantor Elton John, muito amigo de George Michael, prestou tributo ao cantor num dos últimos shows que realizou na passagem do ano, em Las Vegas.

Fasdi Fawaz foi quem encontrou o corpo do namorado na cama. George Michael sofria de depressão.