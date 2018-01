'Como nossos pais' foi a música de Elis Regina mais tocada de 2010 a 2014

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos direitos autorais) fez um levantamento inédito sobre as obras musicais interpretadas por Elis Regina em homenagem ao aniversário da cantora, que faria 70 anos nesta terça-feira, dia 17 de março.

Como nossos pais, O bêbado e a equilibrista, Águas de março, Alô, alô, marciano e Casa no campo foram as cinco canções interpretadas por Elis mais tocadas entre 2010 e 2014 nos segmentos de Rádio, Casas de Festas e Casas de Diversão. No total , há 583 fonogramas interpretados pela cantora registrados no banco de dados do Ecad. 1 - Como nossos pais

2 - O bêbado e a equilibrista

3 - Águas de março

4 - Alô, alô, marciano

5 - Casa no campo

6 - Fascinação

7 - Madalena

8 - Aprendendo a jogar

9 - Tiro ao Álvaro

10 - Romaria