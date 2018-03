Começa venda de ingressos para show de Robbie Williams Começa nesta terça-feira a venda de ingressos para o show do cantor britânico Robbie Williams, que vai se apresentar pela primeira vez no Brasil em 18 de outubro, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. A organização do evento espera receber 40 mil pessoas. Os ingressos poderão ser adquiridos nas lojas Oi do Barrashopping, Rio Sul, Leblon, Plaza Shopping, Copacabana, Norte Shopping, Centro do Rio de Janeiro e pelo site da TicketTronics. Robbie Williams, de 32 anos, inicia no Brasil a turnê "Close Encounters" pela América Latina. O músico, que já vendeu mais de 46 milhões de discos na Europa, segue depois para o Chile, para a Argentina e para o México. O show tem patrocínio da Sony Ericsson e da Oi e produção das empresas Accioly Entretenimento, L21 ShowBizz e Quizumba/MCT.