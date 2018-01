Começa venda de ingressos para show de Paul McCartney em São Paulo

Os ingressos para a série de shows que Paul McCartney fará no Brasil em outubro começaram a ser vendidos à meia-noite desta segunda-feira (8). A venda pela Internet é feita pelo site da Tickets for Fun, e o preço dos ingressos variam de R$350 a R$850.

O multi-instrumentista, ex-membro dos Beatles (e cujo último trabalho inédito foi o álbum "New", em 2013) se apresenta pela turnê "One on One", e passará por Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), São Paulo (Allianz Parque), Belo Horizonte (Mineirão) e Salvador (Fonte Nova). Desde 1990, quando veio ao Brasil pela primeira vez, o músico já fez 20 shows, em 11 estados diferentes - esta será a quarta passagem de sir Paul McCartney por São Paulo.