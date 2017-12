Começa venda de ingressos para show de Ben Harper em SP Os fãs de Ben Harper podem adquirir ingressos para o show do cantor californiano em São Paulo a partir de sábado, de acordo com a Agência Mondo Entretenimento. Os ingressos para as apresentações, que acontecem em 22 e 23 de janeiro de 2007 no Via Funchal podem ser adquiridos no local de segunda a domingo, das 12 horas às 22 horas, no Shopping Iguatemi, na loja Newness e também pelo site do Via Funchal. A turnê do astro - conhecido pela mistura de blues, soul, folk e reggae - começa em Porto Alegre (18/01). Depois Harper, que apresenta seu sexto álbum de estúdio, Both Sides of the Gun (EMI), segue para Florianópolis (20/01), São Paulo, Rio de Janeiro (25/01) e Salvador (27/01). Os shows terão abertura de Donavon Frankenreiter, chamado de ´cantor do rock acústico´. Harper, que cresceu em Claremount, nos EUA, lançou seu disco de estréia pela Virgin Records em 1993, Welcome to the Cruel World. Depois lançou Fight for Your Mind (1995), The Will to Live (1997), Burn To Shine (1999), Live from Mars (2001), Diamonds On The Inside (2003) e There Will Be A Light, álbum feito em parceria com os Blind Boys of Alabama. É a segunda vez que Harper vem ao Brasil. Ele já se apresentou no extinto Free Jazz Festival, no Rio (Museu de Arte Moderna), em São Paulo (Jockey Club), em Porto Alegre (Teatro do Sesi) e em Curitiba (Canal da Música), em outubro de 1998. Ben Harper em SP. Rua Funchal, 65. Vila Olímpia. 22 e 23 de janeiro, às 22 h. Pista: R$ 150,00; Mezanino: R$ 200,00; Camarote: R$ 300,00. Venda de ingressos: de segunda a domingo, das 12 h às 22 h. Mais informações: (11) 3089-6999 (Showare Call Center) e (11) 3897-4456 (Fui Passear) Pontos de venda: Show Tickets Shopping Iguatemi - 3.º Piso - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners, Visa e AMEX). Taxa de Conveniência: 15% Newness (Livros e Revistas) - Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall (Alphaville-Santana do Parnaíba) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners, Visa e AMEX). Taxa de Conveniência: 15% Vendas online: http://www.viafunchal.com.br