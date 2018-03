Começa venda de ingressos para o show do RBD no Morumbi Pelo menos 7 mil ingressos dos 45 mil disponíveis para o show do RBD foram vendidos até às 11h30 desta sexta-feira no estádio do Morumbi, local onde o grupo mexicano se apresenta no dia 7 de outubro, e na internet, no site da Ingresso Fácil. A venda começou antes das 10 horas, horário previsto para a abertura dos 40 guichês disponibilizados pela Mondo Entretenimento, empresa que organiza a vinda do grupo mexicano ao País. Os ingressos para a pista, cadeira, geral e arquibancada começaram a ser vendidos por volta das 9h30 e os da área VIP às 7h30, por conta da grande fila que se formava nas imediações do Morumbi, segundo revelou ao Portal Estadão William Crunfli, um dos sócios da Mondo. Os ingressos para o show custam de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio. "Aleluia!" e "graças a Deus" eram as frases que mais se ouvia dos fãs que deixavam os guichês com a garantia de que verão os ídolos de perto. Os primeiros da fila faziam "plantão" há dias. "Estamos aqui desde quinta passada", contou Flávia Timossi, de 19 anos. "Fomos as primeiras a chegar na fila e a comprar o ingresso", acrescentou ela, feliz da vida. Flávia e os amigos Natália Timossi, de 15 anos, Laís Baptista, de 17 anos, Vinicius Souza, de 15 anos e Wesley Henrique, de 18 anos integram a banda RBD Perfect Cover. Eles se apresentam em festas e vivem distribuindo autógrafos para crianças. "Eu acho lindo", confessou Laís, que fez uma tatuagem na nuca com as letras RBD. E para quem acha que agora que adquiriu os ingressos a trupe vai descansar, Flávia avisa: "Daqui a gente não sai até o dia do show. Vamos nos dividir em turnos, fazer revezamento". Outra fã do grupo, Aline da Costa Carilho, de 20 anos, madrugou para chegar ao estádio às 5 horas. Ela mora em Ribeirão Pires e veio acompanhada pela vizinha, Débora Aparecida Meire, de 12 anos. A repórter pergunta o que Aline espera do show e ela se mostra preocupada com a segurança. "Que seja muito bom, mas não como antes". A segurança é a grande questão que envolve a turnê pois, no início do ano, uma pequena aparição pública do grupo em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. Aline estava no supermercado e contou que caiu no chão com o tumulto, mas conseguiu sair ilesa. William Crunfli informou que as vendas seguem até às 17h30 desta sexta-feira no Morumbi. A Mondo não pretende distribuir senhas para os que ainda estiverem na fila neste horário. A venda será suspensa no fim de semana por conta do jogo entre São Paulo e Inter que acontece no estádio no domingo, mas volta a funcionar normalmente na segunda-feira. Pela internet, no site da Ingresso Fácil, não haverá interrupção. O RBD começa a turnê pelo País no dia 20 em Manaus e encerra as apresentações - um total de 14 - no Rio de Janeiro, no dia 8 de outubro. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro