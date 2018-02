Começa venda de ingressos para o Lollapalooza

O primeiro lote de ingressos para o festival de música Lollapalooza, que acontece nos dias 5 e 6 de abril, no Autódromo de Interlagos, começou a ser vendido a partir da meia noite desta terça-feira. O Lolla Pass dará acesso aos dois dias do festival e será vendido pelo valor de R$ 540 a inteira e R$ 270 a meia. Interessados podem comprar pela internet - www.ticketsforfun.com.br - ou pelo telefone 4003-5588; além dos pontos de venda em todo o País e na bilheteria do Credicard Hall. A entrada dá direito a assistir aos dois dias de evento.

A partir da quinta-feira, 21, começam a ser comercializados os ingressos para apenas um dia de show, por R$ 290 a inteira e R$ 145 a meia. Bandas como Muse, Arcade Fire, Soundgarden e Nine Inch Nails são os destaques do festival, que ainda conta com a apresentações de Imagine Dragons, Pixies, Phoenix, Vampire Weekend, New Order, Axwell , Julian Casablancas, entre outros.