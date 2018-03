Começa nos Estados Unidos o eldorado do indie

O festival de música e cinema South by Southwest, termômetro da cena independente americana que todo ano leva milhares de fãs, críticos, e produtores às ruas de Austin no Texas, deu início à sua programação musical na quarta-feira. As apresentações da primeira noite foram transmitidas ao vivo pela rádio pública americana. Entre os destaques estiveram o excelente retro soul de Sharon Jones and the Dap Kings - banda que acompanhou Amy Winehouse na edição de 2007 do festival- e o reggae de Damian Marley, filho mais novo de Bob.

Até domingo, SXSW - como é chamado - terá apresentações de mais de duas mil bandas que, em busca de contratos de gravação ou a venda de suas composições para trilhas de comerciais, tocarão em bares, casas de show e telhados pela cidade. Os brasileiros marcam presença com - entre outros - o trio gaúcho L.A.B. e os paulistas The Moxine e M. Takara 3, que faz uma interessante mescla de samples com ritmos africanos.

O festival é um dos grandes responsáveis pela transformação de Austin em polo cultural e nos últimos anos tem virado alvo de intenso marketing. Mesmo assim a promessa de estar próximo da vanguarda musical garante a atenção geral.