Começa nesta terça venda de ingressos para o TIM Festival Começa, nesta terça-feira, a venda de ingressos para os shows do TIM Festival, evento que acontece nos dias 27, 28 e 29 de outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo e no dia 31 em Curitiba. As entradas poderão ser adquiridas através do site da Ticketmaster, por telefone ou nos pontos de vendas selecionados. Quem quiser comprar pela internet deve acessar o site da Ticket Master, que cobrará uma taxa de conveniência de 20% sobre o valor do ingresso. Para entregas em domicílio, a Ticketmaster cobra uma taxa fixada em R$ 10 por pedido (válido para as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, nas demais praças o valor é o preço de Sedex). Há ainda a opção de retirar o ingresso nas bilheterias, no dia do show escolhido, mediante pagamento de uma taxa de R$ 4 por pedido. Para compras via telefone, o número para contato é o (11) 6846-6000 (para a cidade de São Paulo) e 0300 789-6846 para outras cidades, de segunda a sábado, das 9 horas às 21 horas. As formas de pagamento, taxas de conveniência, entrega em domicílio e retirada nas bilheterias serão as mesmas praticadas pela Ticketmaster na venda pela internet. Além das cidades que receberão o TIM Festival, Campinas, Santo André e o Distrito Federal também terão pontos de vendas (não há cobrança de taxa de conveniência). As bilheterias da Marina da Glória, no Rio, Anhembi, em São Paulo, e Pedreira Paulo Leminski, no Paraná, funcionarão somente nos dias do evento. No Auditório Ibirapuera, a venda será apenas para os shows que acontecerão no local. Participam do festival, entre outros, o cantor e compositor norte-americano Devendra Banhart, o duo francês de música eletrônica Daft Punk, a banda nova-iorquina Yeah, Yeah, Yeahs, o trio de jazz acústico The Bad Plus, Patti Smith, uma das líderes do movimento punk nos anos 70 e a arranjadora Maria Schneider. O TIM Festival acontece nos dias 27, 28 e 29 de outubro na Marina da Glória (Rio de Janeiro), no Auditório Ibirapuera (São Paulo) e no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória); no dia 29 de outubro no Anhembi (São Paulo) e no dia 31 de outubro na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba). Confira os pontos de venda: São Paulo: Saraiva Megastore/MorumbiShopping - Av. Roque Petrônio Jr. 1089, Morumbi Saraiva Megastore/Shopping Center Norte - Travessa Casalbuono 120/loja 400, Vila Guilherme Saraiva Megastore/Shopping Eldorado - Av. Rebouças 3.970, Pinheiros Citibank Hall - Alameda dos Jamaris 213, Moema Siciliano/Vila Olímpia - Av. Cardoso de Melo 630 Fnac/Pinheiros - Av. Pedroso de Morais 858, Pinheiros Fnac/Jardins - Av. Paulista 901, Jardins Teatro Abril - Av. Brigadeiro Luiz Antonio 411, Bela Vista Rio de Janeiro: Fnac/BarraShopping - Av. das Américas 4.666 loja B 101/116, Barra da Tijuca Modern Sound - Rua Barata Ribeiro, 502, Copacabana Posto Ipiranga Botafogo - Rua Real Grandeza 332/336, Botafogo Posto Ipiranga Lagoa - Av. Epitácio Pessoa 3.666, Lagoa Posto Ipiranga Jockey - Av. Bartolomeu Mitre 1.361, Gávea Curitiba: Fnac/ParkShopping Barigüi - Av. Professor Pedro Parigot de Souza 600/loja 101 Siciliano/Shopping Muller - Av. Candido de Abreu, 127, Centro Cívico Vitória: Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras Campinas: Fnac/Shopping Parque Dom Pedro - Av. Guilherme Campos 500/ loja A 017 Santo André: Posto Ipiranga Gravatinha - Av. Portugal 1756 Brasília: Fnac/ParkShopping - SAI/SO Área 6580, entrada C1