Começa a venda de ingressos para shows do RBD Fãs do RBD preparem-se. As vendas para a turnê do grupo no Brasil já começaram em Manaus, Belém Fortaleza e Brasília. Nas duas primeiras capitais os bilhetes já estão sendo vendidos e nas duas últimas a venda começa hoje. Para obter informações sobre preços e pontos de venda os fãs devem ligar para (011) 3038-5522. O grupo mexicano de músicos que se reuniram para atuar na novela "Rebelde", exibida no Brasil pelo SBT, fará uma turnê no País entre 20 de setembro e 8 de outubro. A segurança é a grande questão que envolve a turnê pois, no início do ano, uma pequena aparição pública do grupo em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. Desta vez, é a produtora Mondo Entretenimento a responsável pela vinda do grupo ao País. A confusão teria acontecido quando os fãs que estavam mais próximos ao palco foram pressionados por aqueles queriam ver os integrantes da banda mais de perto. De 5 mil a 15 mil pessoas estavam no estacionamento. Por conta deste histórico, "o show em São Paulo ainda não está confirmado por motivos operacionais", informou a organização, ao divulgar a turnê em 14 de agosto e até agora não esclareceu nada sobre os shows de São Paulo. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro