Começa a venda de ingressos para shows do Evanescence Evanescence: o grupo liderado pela cantora e ianista Amy Lee vem ao País pela primeira vez, com a sua turnê mundial EV World Tour. A temporada de shows começa em Porto Alegre, no dia 17 de abril. A produção do show já definiu o esquema e os locais para a venda de ingressos. Confira. Depois da apresentação no Estádio do Gigantinho, os próximos shows acontecem em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski (19/4), em São Paulo, no Parque Antártica (21/4) e no Rio de Janeiro, no Riocentro (22/4), de acordo com a CIE Brasil. O grupo formado por Amy, pelo baterista Rocky Gray, o baixista Tim McCord e pelos guitarristas John LeCompt e Terry Bálsamo já ganhou dois prêmios no Grammy e vendeu mais de 14 milhões de cópias de seus quatro discos. Algumas das principais influências do Evanescence, que estourou em 2003 com o disco Fallen e apresenta na turnê The Open Door, são os artistas Danny Elfman, Portishead e Sarah McLachlan. Entre os singles, destacam-se My Immortal, Lithium e Sweet Sacrifice. Os ingressos para as apresentações no Brasil já estão à venda para clientes Citibank, que têm direito a comprar até 4 ingressos por pessoa. O público poderá adquirir as entradas partir de segunda-feira, 19, em pontos de venda selecionados, por telefone ou pelo site da Ticketmaster. Evanescence em São Paulo. Parque Antártica (Estádio Palestra Itália). Av. Francisco Matarazzo, 1705, Pompéia. A partir de 19/03 (exceto em dias de jogos). Abertura dos portões: 17 h. Início do show: 21 h. Preços: Pista (R$ 140), Cadeira Coberta (R$ 180), Cadeira Descoberta (R$ 140), Arquibancada (R$ 120). Estudante paga meia entrada. Central Ticketmaster: (11) 6846-6000. Pontos de venda, com taxa de conveniência: Citibank Hall: de 2.ª sábado, das 12 h às 20 h - domingo e feriados, das 14 h às 20 h - Av. dos Jamaris, 213 - Moema Teatro Abril: 2ª a sábado, das 12 h às 20 h; domingo, das 14 h às 20 h - Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 - Bela Vista FNAC Pinheiros: 2ª a sábado, das 10 h às 22 h; domingo e feriados, das 14 h às 20 h - Av. Pedroso de Moraes, 858 - Pinheiros FNAC Paulista: 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Avenida Paulista, 901 ou Alameda Santos, 960 - Jardins FNAC Morumbi: Morumbi Shopping - de 2ª a sábado, das 10 h às 22 h; domingo e feriados, das 13 h às 22 h FNAC Campinas: de 2ª a sexta , das 10 h às 22 h; Sábado das 10h às 22h e domingo e feriados, das 12 h às 20 h - Parque Dom Pedro Shopping - Av. Projetada Leste, 500 - Campinas Cia Athletica: de 2ª a sexta, das 9h30 às 21h30; sábado, das 10 h às 19 h; e domingo e feriados, das 10 h às 17 h - Shopping Galeria - Rod. D. Pedro I, Km 131,5 - Campinas Saraiva Mega Store: Morumbi Shopping, Shopping Eldorado e Shopping Ibirapuera - de 2ª a sábado, das 10 h às 22 h; domingo e feriados, das 13 h às 22 h; Shopping Center Norte - de 2ª a sábado, das 10 h às 22 h; domingo e feriados, das 12 h às 22 h Loja AM/PM Posto Ipiranga Gravatinha: Av Portugal, 1756 - Bela Vista - Santo André - de 2ª a 6ª, das 09h às 21h; sábado, das 09h às 18 h Livraria Siciliano: de 2ª à 5ª, das 9 h às 20h30; sexta e sábado, das 9 h às 22 h; domingos e feriados, das 10 h às 20h30 - Rua Cardoso de Melo, 630 Brasília FNAC Brasília: de 2ª a sábado, das 10 h às 22 h; domingo e feriados, das 12h às 21h - Park Shopping - SAI/SO Área 6580 Curitiba FNAC Curitiba: de 2ª a sábado, das 11h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h - Park Shopping Barigüi - Avenida Professor Pedro Parigot de Souza, 600 Rio de Janeiro FNAC Barra Shopping: de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 15h às 21h - Av das Américas, 4600/ Loja B 101/114 - Barra da Tijuca - RJ Modern Sound: de 2ª a sexta, das 09h às 20h; sábados, das 9h às 19h - Rua Barata Ribeiro, 502/ LJ D2-D4-D6 - Copacabana Saraiva Mega Store: de 2ª a sábado, das 10 às 22h; domingos e feriados, das 15 às 21h - Norte Shopping - Av. Dom Helder Camara, 5080/ LJ 4503 - Piso S - Pilares Posto Ipiranga CW332: diariamente, das 9h30 às 17 h - Rua Real Grandeza, 332 / 336 - Botafogo Posto Ipiranga Jockey Rio: diariamente, das 9h30 às 17 h - Av. Bartolomeu Mitre, 1361 - Gávea Posto Ipiranga Sol da Lagoa: diariamente, das 9 h às 18 h - Av. Epitácio Pessoa, 3666 - Lagoa