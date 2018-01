Começa a venda de ingressos para o show do New Order Começa nesta quinta-feira a venda de ingressos para o show da banda inglesa New Order, nos dias 13 e 14 de novembro, no Via Funchal, em São Paulo. Os ingressos estarão à venda a partir das 12 horas nas bilheterias da casa. A banda inglesa, que surgiu com o término da (também) lendária Joy Division, após o suicídio do vocalista Ian Curtis, é uma das mais influentes dos anos 80. Integram o grupo Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris, Gillian Gilbert e Phill Cunningham. New Order. Via Funchal. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia. 13 e 14/11, às 22 horas. R$ 140,00 (pista), R$ 160,00 (mezzanino) e R$ 250,00 (camarote). Informações: www.viafunchal.com.br.