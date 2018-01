Começa a festa da 52ª edição de entrega dos prêmios Grammy

A 52ª edição de entrega dos prêmios Grammy da música começou oficialmente em Los Angeles após uma pré-cerimônia na qual Beyoncé e The Black Eyed Peas obtiveram quatro e três prêmios, respectivamente.

Beyoncé, candidata a 10 fonógrafos, venceu nas categorias de Rhythm and Blues de melhor interpretação vocal feminina e melhor canção (letra) por 'Single Ladies', melhor interpretação vocal tradicional por 'At Last' e melhor álbum contemporâneo por 'I Am... Sasha Fierce'.

The Black Eyed Peas, que foram indicados para 6 prêmios, conseguiram o Grammy de melhor atuação de duo ou grupo graças a seu 'I Gotta Feeling', assim como o de melhor álbum vocal pop por 'the E.N.D.' e o de melhor vídeo musical curto por 'Boom Boom Pow'.

Outras das grandes favoritas para a festa dos Grammy, Taylor Swift e Lady Gaga, ficaram com dois fonógrafos dourados cada uma. Swift venceu na modalidade de música country com 'White Horse', que lhe valeu o prêmio de melhor interpretação vocal feminina e melhor canção (letra).

A jovem artista obteve oito indicações nos Grammy, entre elas as de melhor álbum, melhor gravação e melhor canção, categorias que disputará com Beyoncé e Lady Gaga, que já obteve dois prêmios em música dance, melhor álbum por 'The Fame' e melhor gravação por 'Poker Face'.