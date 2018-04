'Come Together' é a canção dos Beatles mais ouvida em streaming

Os Beatles estão conquistando um novo público através do streaming e os fãs escolheram Come Together como a canção favorita dos 'Fab Four'. A banda que mais vendeu álbuns na história da música pôs na semana passada fim a um boicote e permitiu acesso a seu catálogo em streaming.

Spotify, o maior serviço de música em streaming, anunciou que nos primeiros três dias as canções dos Beatles foram acessadas 70 milhões de vezes, o que significa que, em média, cada usuário do site ouviu um tema do grupo durante as festas de fim de ano.

Come Together acabou sendo de longe a canção mais popular, com mais de 2,3 milhões de acessos até segunda-feira no Spotify.

Veja o ranking

1) Come Together

2) Lei It Be

3) Hey Jude

4) Love Me Do

5) Yesterday

6) Here Comes the Sun

7) Help!

8) All You Need Is Love

9) I Want To Hold Your Hand

10) Twist And Shout