Com 'Songs of Experience', U2 desbanca 'Reputation', de Taylor Swift, do topo da Billboard

O U2 derrubou Taylor Swift de seu trono no topo da parada Billboard 200, com seu novo lançamento Songs of Experience, dando à banda irlandesa seu oitavo álbum número 1 nos Estados Unidos.

Songs of Experience vendeu mais de 185 mil unidades em sua primeira semana, de acordo com dados da Nielsen Music divulgados nesta segunda-feira.

A Billboard afirmou ser a maior semana de vendas para um álbum de rock em 2017 em uma indústria onde o hip hop e o R&B são os maiores gêneros atuais.

O álbum From a Room: Volume 2, do cantor de música country Chris Stapleton, ficou em segundo lugar, com mais de 124 mil unidades vendidas.

Os dois novos lançamentos empurraram o álbum Reputation, de Swift, para o terceiro lugar após três semanas em 1º lugar.

A parada Billboard 200 contabiliza vendas de álbuns, vendas de músicas (dez músicas equivalem a um álbum) e streaming (1.500 equivalem a um álbum).