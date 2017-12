Com sobra, sertanejo domina as rádios de todo o Brasil em 2014

A música sertaneja dominou as rádios brasileiras em 2014. Na lista divulgada pela agência Crowley, que mede quantas vezes as canções são executadas pelas emissoras do País, os sertanejos estiveram presentes em nove das dez primeiras posições. A exceção foi a 10ª colocada, que ficou para Happy, do cantor e produtor Pharrell Williams.

A hegemonia do chamado sertanejo romântico, que já dominou os primeiros lugares em outras temporadas, afirma-se ano a ano como o único gênero popular de massas que não sofre com crises e baixas naturais a modismos, ao contrário do pagode romântico, forró universitário, axé music baiana, rap e o próprio rock nacional.

O modelo econômico criado para o gênero, e fortalecido por figuras de empresários muitas vezes integrantes de duplas, como Sorocaba (do duo Fernando & Sorocaba) e o cantor Leonardo parecem à prova de abalos temporais sofridos. Luan Santana, o segundo colocado com a canção Cê Topa, tem uma fortuna estimada em mais de R$ 300 milhões e chega a fazer 25 shows por mês cobrando R$ 300 mil por noite.

A dupla que aparece em primeiro lugar, os paulistas Marcos e Belutti, devem o sucesso do ano a Domingo de Manhã, criada por Bruno Caliman, o mesmo de Camaro Amarelo, que estourou com Munhoz e Mariano.

As mais tocadas nas rádios em 2014:

1 - 'Domingo de manhã' - Marcos & Belutti

2 - 'Cê topa' - Luan Santana

3 - 'Os 10 mandamentos do Amor' - Eduardo Costa

4 - 'O tempo não apaga' - Victor & Leo

5 - 'Mozão' - Lucas Lucco

6 - 'Vou te amarrar na minha cama' - Bruno & Marrone

7 - 'Flores em vida' - Zezé di Camargo & Luciano

8 - 'Tudo com você' - Victor & Leo

9 - 'Guerra fria' - Sorriso Maroto com Jorge & Mateus

10 - 'Happy' - Pharrell Williams