Com Roth, Van Halen lança o single 'Tattoo'

O clipe em preto e branco de "Tattoo", parte do novo álbum da banda, "A Different Kind of Truth", mostra Roth e os irmãos Eddie e Alex Van Halen se apresentando sobre um palco, incluindo um habitual solo de guitarra. Roth, de 57 anos, canta e dança.

O vocalista voltou a fazer shows com o Van Halen em 2007, depois de deixar a banda em 1985 para uma carreira solo que incluiu uma popular gravação de "California Girls", clássico dos Beach Boys.

O novo álbum será o primeiro em 14 anos da banda, que estreou em 1978 e entrou em 2007 para o Hall da Fama do Rock. O grupo é responsável por sucessos como "Jump".

(Reportagem de Christine Kearney)