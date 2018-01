Com Qtrax, indústria musical busca novos modelos de negócios Longe das manchetes sobre cortes de postos de trabalhos, artistas insatisfeitos e queda nas vendas globais, a indústria da música está buscando novos modelos para impulsionar os negócios digitais e compensar a redução da venda de CDs. Durante o encontro anual do setor fonográfico no litoral francês nesta semana, grande parte das conversas foram dominadas por um novo serviço musical chamado Qtrax, cujos anúncios declaravam a morte do CD e estimavam que mais de 1,2 bilhão de downloads ilegais seriam feitos durante a realização do evento. O Qtrax, que permite que usuários "baixem" músicas gratuitamente, foi lançado nesta segunda-feira com o apoio das principais gravadoras, alegando possuir mais de 25 milhões de músicas com direitos autorais. Como um website de compartilhamento legal de arquivos, será financiado por anúncios publicitários, e seu lançamento segue críticas de que a indústria musical se distraiu com a luta contra a pirataria, quando deveria desenvolver serviços alternativos. (Reportagem de Kate Holton)