Com PJ Harvey, Brian Wilson e Sigur Rós, Primavera Sound, no Porto, bate recorde de público

O Festival NOS Primavera Sound, do Porto, encerrou sua quinta edição neste fim de semana com um novo recorde de público ao reunrir mais de 80 mil pessoas, e a organização já anunciou que ele volta a ser realizado no ano que vem.

Em um comunicado, os responsáveis pelo festival revelaram que metade dos ingressos foram comprados por portugueses e os outros 50% foram adquiridos por estrangeiros de 58 nacionalidades.

En 2015, foram 77 mil participantes, o que significa um aumento de cerca de 4% este ano.

Nomes como da britânica PJ Harvey, Brian Wilson, o compositor do Beach Boys que tocou os temas de seu lendário disco Pet Sounds e os islandeses do Sigur Rós se destacaram na edição portuguesa do Primavera Sound.

A organização anunciou que em 2017 o festival será realizado de 8 a 10 de junho e voltará a reunir algumas das grandes figuras da música indie. A ideia é bater um novo recorde, com 30 mil pessoas por dia, a capacidade máxima do festival, totalizando 90 mil visitantes.

O festival nasceu em Barcelona en 2001.