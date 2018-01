Com novo single, Tiê é a atração desta semana no 'Estadão + Música'

Tiê, que acaba de lançar o single Mexeu Comigo, é a atração desta semana do Estadão + Música. A canção integra o novo disco da cantora ainda em fase de produção. O trabalho será lançado em meados de outubro.

Mexeu Comigo traz elementos eletrônicos, misturando também arranjos de cordas. A música tem relação direta com a perda da avó de Tiê, em janeiro deste ano. "Nós éramos muito grudadas e a morte da minha avó me mudou, me trouxe para dentro. O disco acabou tendo um tom mais feminino, e eu queria mulheres para participar disso comigo", diz Tiê.

Este será o quarto álbum da carreira da cantora. Sweet Jardim foi lançado em 2009 e A Coruja e o Coração em 2011. Apesar de dois bons álbuns, Tiê estourou mesmo com Esmeraldas (2014) e a canção A Noite, versão em português (escrita por Tiê com Adriano Cintra, André Whoong e Rita Wainer) da canção italiana La Notte (Giuseppe Anastasi), apresentada pela italiana Arisa.

O bate-papo ao vivo com Tiê começa às 15h. A conversa é transmitida pela página do Cultura Estadão no Facebook.