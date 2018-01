Com ingressos esgotados, Michael Bublé faz show extra em SP

O cantor Michel Bublé fará apresentação extra em São Paulo em 2 de abril. O primeiro show, marcado para 1º de abril, está com os ingressos esgotados desde a tarde desta segunda-feira, menos de 12 horas depois de estarem disponíveis para venda na internet. O canadense também se apresenta no Rio de Janeiro em 31 de março.

Para a capital paulista, os ingressos estão à venda no site da Via Funchal, onde acontece o show. No Rio, as vendas são pelo site da Livepass, para a apresentação na HSBC Arena. Os preços variam de R$ 240 (plateia lateral) a R$ 670 (plateia VIP).

Vencedor de três prêmios Grammy, o canadense volta ao Brasil depois de quatro anos para a turnê Crazy Love. O repertório inclui hits, como Home, Everything e Haven’t Met You Yet, o último sucesso Hollywood, além de interpretações de clássicos como Cry Me a River, Feeling Good, e Always On My Mind.