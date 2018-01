Com ingressos esgotados, Los Hermanos anuncia show extra no Rio

SÃO PAULO - Iniciadas à meia-noite desta segunda-feira, 16, as vendas dos ingressos para a turnê do Los Hermanos por 11 cidades brasileiras já tem lotes esgotados. No Rio de Janeiro, que receberia inicialmente três apresentações, todas as entradas foram vendidas e uma apresentação extra na cidade já foi confirmada. Um dos shows marcados para acontecer em Belo Horizonte também não tem mais ingressos e devem lotar em breve as apresentações previstas para São Paulo, de acordo com a assessoria de imprensa da banda.

Os fãs do Los Hermanos podem acompanhar o andamento da venda de ingressos pelas páginas da banda no Twitter e no Facebook, que também informa sobre os endereços para compras em cada cidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo, separado desde dede 2007, passará por 11 cidades durante a turnê que comemora os 15 anos do Los Hermanos. Até o momento, foram confirmadas 17 apresentações. Veja as datas e locais.

20.ABR - Recife, Festival Abril Pro Rock (Chevrolet Hall)

21.ABR - Fortaleza, Barraca Biruta

27.ABR - Manaus, Pavilhão do Studio 5

28.ABR - Belém, Cidade Folia

05.MAI - Brasília, Ginásio Nilson Nelson

06.MAI - Salvador, Concha Acústica do TCA

07.MAI - Salvador, Concha Acústica do TCA

10.MAI - São Paulo, Espaço das Américas

11.MAI - São Paulo, Espaço das Américas

12.MAI - Porto Alegre, Pepsi on Stage

18.MAI - Curitiba, Festival Lupaluna (BioParque)

19.MAI - Belo Horizonte, Chevrolet Hall

20.MAI - Belo Horizonte, Chevrolet Hall

24.MAI - Rio de Janeiro, Fundição Progresso

25.MAI - Rio de Janeiro, Fundição Progresso

26.MAI - Rio de Janeiro, Fundição Progresso

27.MAI - Rio de Janeiro, Fundição Progresso