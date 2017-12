Com <i>Abalou</i> e <i>Poeira</i> começa show de Ivete Sangalo Com uma hora de atraso e 60 mil pessoas (metade da lotação), espalhadas pelo gramado e nas arquibancadas em frente ao palco, a cantora Ivete Sangalo começou a gravação do seu CD e DVD ao vivo no estádio do Maracanã. A primeira música, Abalou, já levantou o público, que teve um pré-aquecimento com um locutor que pediu-lhes a colaboração para uma imagem bonita (?todo mundo fica com a mão para cima, para fazer a foto da capa?, avisou ele) e recados pré-gravados do ministro da Cultura, Gilberto Gil, de Sandy e Júnior, Zezé de Camargo e Luciano e de Elba Ramalho. Não foi preciso pedir muito, pois quando a banda de 13 componentes (10 instrumentistas e três backing vocals) atacou a segunda música, Poeira, todo mundo no gramado (que tinha espaços em claro) já estava dançando. A movimentação em torno do Maracanã começou por volta de 17 horas, quando os portões foram abertos, mas até as 20 horas ainda havia enormes filas em torno do estádio. Lá dentro estava vazio, mas as filas avançavam lentamente. Havia uma enorme área de convidados do lado direito do palco, onde Daniela Sarayba, o diretor Marcos Paulo e a atriz Nívea Stelman aguardavam o início do show. Nos bastidores Carolina Dieckman e Preta Gil davam força para Ivete, mas o show só começou mesmo quando chegaram a apresentadora Xuxa, sua filha Sacha e a melhor amiguinha dela, a menina Luma. A previsão é de que o show dure três horas, com 27 números e dois bis. Ivete apareceu de macacão cinza metálico, de mangas compridas e estão previstas quatro trocas de roupa. Além de virar DVD, que deve ser lançado na época do carnaval, o show será exibido pelo canal a cabo Multishow em março de 2007.