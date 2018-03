Com duas brasileiras, Orquestra YouTube se apresenta em NY

Uma orquestra internacional com 90 músicos selecionados por vídeos postados na internet se apresenta nesta quarta-feira, 15, no Carnegie Hall, em Nova York. A Orquestra YouTube, como ficou conhecida, conta com a participação de duas brasileiras que foram selecionadas entre os cerca de 3 mil vídeos e irão compor um time de músicos de 30 países que tocarão sob a regência do maestro Michael Tilson Thomas, da San Francisco Symphony.

Os membros da orquestra praticaram para o concerto em casa e receberam instruções pela internet de alguns dos melhores músicos do mundo. Eles se reuniram pela primeira vez no último domingo, quando realizaram o primeiro ensaio. Do Brasil, duas músicas retratam bem a inovação do projeto, que foi justamente o processo de seleção dos candidatos. A violinista consagrada Irina Kodin, de 30 anos, e a violoncelista promissora Larissa Mattos, de 20 anos.

"Todos claramente têm uma grande experiência tocando seus instrumentos", afirmou Michael Tilson, diretor de orquestra ganhador de um Grammy e diretor musical da Sinfônica de San Francisco. "Alguns deles são músicos com uma ampla experiência, alguns têm menos experiência", afirmou. "Alguns têm outras profissões, entre eles há médicos, jogadores de pôquer e analistas financeiros".

A apresentação incluirá obras de Gabrieli, Bach, Mozart, Brahms, Villa Lobos e John Cage, assim como a Sinfonia Numero 1 de Internet Eroica, feita especialmente para a ocasião, de autoria do maestro chinês Tan Dun, ganhador do Oscar pela trilha sonora do filme O Tigre e o Dragão. "Este é um casamento entre o antigo e o moderno arranjado pelo Google e o YouTube", afirmou Dun. "É um sonho transformado em realidade".

O canal da Orquestra YouTube no site (www.youtube.com/symphony) recebeu mais de 15 milhões de visitas desde que foi lançado em dezembro. Um vídeo do concerto desta quarta será postado na quinta-feira.

Brasileiras

Nascida na Bulgária, morando na cidade desde os 20 anos, quando foi contratada para integrar o naipe de primeiro violino da orquestra, Irina Kodin foi uma das protagonistas do crescimento e da popularização da Osesp nos últimos anos.

Já a violoncelista Larissa ainda dá os primeiros passos em um futuro cheio de possibilidades. Ela é estudante de música na Universidade Federal de Minas Gerais, atua em uma peça de teatro em Belo Horizonte e tem dois grupos de música popular: o Café Apoena e o Girau.

Em Nova York, Larissa diz que pretende aprender com os outros instrumentistas mais experientes. Irina, há dez anos na Osesp, está ansiosa e sente curiosidade em voltar a tocar com instrumentistas de outros lugares.

(Com Bruno Paes Manso, de O Estado de S. Paulo)