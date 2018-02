Com concorrência pesada, One Direction lidera lista da Billboard

"Take Me Home" vendeu 540 mil cópias, e foi o álbum com o terceiro melhor lançamento neste ano nos EUA, resistindo à concorrência dos novos trabalhos de Christina Aguilera, Soundgarden e Lana Del Rey, segundo dados da Nielsen SoundScan. A liderança no ano ainda é de "Red", da Taylor Swift, que vendeu 1,2 milhão de cópias na sua primeira semana, e agora está na segunda colocação.

"Live While We're Young", faixa de trabalho de "Take Me Home", também fez história na lista Billboard, vendendo 341 mil cópias em sua primeira semana, melhor lançamento de um single de artista não-americano.

Na semana que vem, os garotos anglo-irlandeses enfrentam a feroz concorrência de "Unapologetic", novo álbum de Rihanna.

A trilha sonora do episódio de encerramento da saga cinematográfica "Crepúsculo" estreou em terceiro lugar, com 93 mil cópias.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)