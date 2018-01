Com Clássicos do Terror, Rock in Rio passeia por Psicose e Caça-Fantasmas

Parecia filme de terror. É sério. O céu estava claro, sol forte. Tudo isso até o show especial criado para abrir as atividades do Palco Sunset chamado Clássicos de Terror ter início, às 15h30 desta sexta-feira, 25. De repente, nada de sol. Nuvens assustadoras de chuva se aproximaram da Cidade do Rock.

Teria o som "demoníaco" da grande brincadeira de André Moraes, André Abujamra, Constantine Maroulis e a The Heavy Metal All Stars irritado São Pedro, lá em cima?

Brincadeiras à parte, Clássicos do Terror entregou aquilo que se esperava dele. Um show divertido, assustadoramente pesado, graças às guitarras de Moraes e Abujamra, e a bateria de Fred, músico do grupo de Rock Raimundos.

Vieram covers de canções clássicas de filmes de terror, obviamente, de Halloween a Caça-Fantasmas, passando por Psicose e até à uma homenagem ao brasileiro Zé do Caixão. Tudo trabalhado com trechos de imagens dos filmes exibidos no telão ao fundo do palco.

Haloweed By The Name, do Iron Maiden, encerrou a performance com tal força que parecia haver fôlego para mais. Cá entre nós, não que eu acredite nessas coisas, mas confesso: torci para que o show acabasse antes a chuva viesse, mesmo.