Com apendicite, John Mayer é levado às pressas para o hospital

O cantor e compositor norte-americano John Mayer foi hospitalizado na manhã desta terça-feira, 5, para uma cirurgia de apendicite. As informações foram confirmadas pelo Dead & Company, banda que excursiona com o músico pelos shows ao redor do mundo.

"No início desta manhã, John Mayer foi internado no hospital para a apendicectomia de emergência, forçando o adiamento do show de Dead & Company em 5 de dezembro em Nova Orleans ", diz a nota publicada nas redes sociais da banda.

+++ John Mayer mostra, em SP, por que está um degrau acima de sua geração de popstars

Mayer, que esteve recentemente no Brasil para cinco apresentações, chegou a postar fotos em sua conta oficial no Twitter poucas horas antes de ser levado às pressas para o hospital.