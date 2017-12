Com 5 prêmios, Amy Winehouse destaca-se no Grammy Awards

Com cinco prêmios, a cantora britânica Amy Winehouse foi neste domingo, 10, a grande vencedora da festa do Grammy Awards realizada em Los Angeles. Amy, que participou da festa via satélite, cantando de Londres, ganhou entre outros, o prêmio de melhor canção do ano, por Rehab e álbum pop, por Black to Black. Veja também: Veja show da Amy Winehouse no YouTube Outros grande vencedor desta 50.ª edição do Grammy foi o rapper Kanye West, que tinha o maior número de indicações, e levou quatro troféus, entre eles, o de melhor álbum de rap por Graduation, performance de rap por Good Life e canção de rap, por Good Life. O pianista americano Herbie Hancock, surpreendeu ao levar também quatro prêmios, entre eles, o de melhor disco do ano, por River: The Joni Letters.